Zes weken lang werken aan nutsleidingen in Molenstraat, handelaars blijven bereikbaar Rutger Lievens

05 oktober 2020

15u34 0 Aalst Er kan tijdelijk geen autoverkeer door de Molenstraat in Aalst. Binnenkort start daar de heraanleg van de straat en daarom worden er nu voorbereidende werken uitgevoerd. Aannemer HARDO startte op maandag 5 oktober met de aanleg van een nieuwe waterleiding en het vervangen en verplaatsen van diverse nutsleidingen in de Molenstraat.

Opgelet, in het centrum van Aalst is de Molenstraat tijdelijk niet bereikbaar voor het autoverkeer. Farys, Fluvius, Telenet en Proximus zullen lokaal hun leidingen verplaatsen en maken gebruik van deze werken om verouderd net te vernieuwen. “Om de hinder voor de handelaars en buurtbewoners zo min mogelijk te houden, zullen de werken maximaal gecoördineerd en gefaseerd uitgevoerd worden”, zegt schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

“Rekening houdend met de weersomstandigheden zullen de werken zes weken duren. Na deze werken dienen de woningen nog te worden over gekoppeld op het nieuwe net. Hiervoor zal elke handelaar en bewoner individueel gecontacteerd worden om een afspraak te maken”, aldus de stad. “Tijdens de werken zal er tussen 7 en 16 uur altijd doorgang zijn voor fietsers en voetgangers. Voor de leveringen van de handelaars zal er steeds een omleiding worden voorzien. De handelaars blijven ook ten allen tijde bereikbaar.”

Er zijn vijf fases. “Op 5 oktober starten wij de werken tussen Kattestraat en de Zwarte Zusterstraat Dit zal één week in beslag nemen. Fase 2 start vanaf de Rozemarijnstraat tot aan De Coninckstraat langs de onpare kant Dit zal ongeveer twee weken in beslag nemen. Fase 3 start vanaf de Zwarte Zusterstraat tot aan huisnummer 58. Dit zal ongeveer twee weken in beslag nemen. Fase 4 start vanaf De Coninckstraat tot aan de Werf, in deze fase zullen beide zijden afgewerkt worden. Dit zal ongeveer een week in beslag nemen. Fase 5 start in De Coninckstraat tot in de Onderwijsstraat en zal ongeveer een week in beslag nemen”, zegt de stad Aalst.