Zes tumblers van de Koninklijke Turnkring Aalst naar Loulé Cup in Portugal Rutger Lievens

04 oktober 2019

14u30 1 Aalst Helena Lison (15), Sara Neyrinck (14), Sam Van den Berghe (13), Nore Schockaert (12), Amber Asselman (12) en Amy De Lil (11) zullen vrijdag 11 oktober en zaterdag 12 oktober ons land vertegenwoordigen op de Loulé Cup in Portugal. Jeugdige tumblers van over de hele wereld verzamelen daar om te tonen wat ze kunnen.

Als er een sport is waar Aalstenaars tegenwoordig erg goed mee scoren, dan is het wel turnen. “Tijdens het Belgisch kampioenschap tumbling in mei behaalde Sam de gouden medaille bij de beloften”, zegt de Koninklijke Turnkring Aalst. “Sara werd knap derde in deze categorie, en behaalde eerder dit seizoen de Vlaamse en Oost-Vlaamse titel. Nore sluit aan bij deze toppers en is ambitieus om knappe resultaten neer te zetten. Helena behaalde vorig jaar nog onverwacht maar zeer verdiend een bronzen medaille op de Loulé Cup. Amber en Amy maken een debuut op internationaal niveau.”

Voor Sara, Sam en Amy is de deelname aan de Loulé Cup de ideale voorbereiding op de WAGC (World Age Group Competitions, het jeugdWK) in december in Tokio. Dankzij hun prestaties het voorbije seizoen op nationaal niveau, werden zij dit jaar geselecteerd door de federatie. Vorig jaar nog, in St-Petersburg, behaalde Sam er een finale en een knappe 5de plaats in het eindklassement, net na topgymnasten uit Australië, Rusland en de USA.

Tokio

“De voorbije weken trainden de Aalsterse gymnasten met hun vast trainersteam alsook onder leiding van Britse topcoach Michael Barnes en Jenny Dawes”, zegt hoofdtrainster Natalie De Neef.

Zij is enthousiast om met dit jong en gemotiveerd team deel uit te maken van dit internationaal gezelschap. “We horen zeker thuis op dit niveau. Reeds het derde jaar op rij kunnen 3 gymnasten uit het team zich selecteren voor het jeugdwereldkampioenschap. Dat is niet niks. We presteren niet alleen op internationaal niveau maar we zijn ook zeer consistent. Dit is het resultaat van teamwerk en dagelijkse inspanningen. Niet alleen de gymnasten en trainers maar ook de ouders en de medische staf werken voortdurend in functie van betere resultaten. De Loulé Cup zien we als een voorbereiding op Tokio. Er is immers nog tijd na deze wedstrijd om nieuwe elementen bij te sturen”, zegt trainster Natalie.