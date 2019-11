Zes bestuurders betrapt op alcohol in het verkeer Koen Baten

11 november 2019

11u15 0 Aalst De politiezone Aalst heeft in de nacht van 10 op 11 november een controle gehouden op verschillende locaties in de stad. Er werd gefocust op het gebruik van alcohol in het verkeer, maar ook snelheidscontroles met onderschepping waren aanwezig.

Er werd bij 165 personen een alcoholtest afgenomen, daarvan waren er tien in de eerste fase die positief bliezen bij een pre-test. Uit verdere controle bleek dat zes bestuurders geïntoxiceerd waren. Een chauffeur kreeg drie uur rijverbod en een boete van 179 euro. De vijf andere bestuuredrs kregen een rijverbod van zes uur en zullen nog een boete ontvangen tussen 200 en 2.000 euro.

Verder werd ook een bestuurder betrapt zonder gordel, hij kreeg ook een boete van 58 euro. Bij de snelheidscontroles zijn er 116 voertuigen gecontroleerd. Er werden 18 chauffeurs betrapt op een te zware voet. De maximale snelheid was 75 kilometer per uur. De chauffeur zal binnenkort een boete in zijn brievenbus krijgen van 152 euro.