Zes Aalsterse gebouwen kleuren oranje: “Stop geweld tegen vrouwen” Rutger Lievens

25 november 2019

11u08 0 Aalst Van 25 november tot 10 december kleuren het oude stadhuis, De Werf, de watertoren, de stadshal, het administratief centrum en het toeristisch paviljoen op de Hopmarkt in Aalst opnieuw oranje. Aalst neemt dit jaar opnieuw deel aan de wereldwijde campagne ‘Orange the Word’, dat oproept om geweld tegen vrouwen te stoppen.

De campagne ‘Orange the World’ werd in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Ze start officieel op 25 november, de Internationale Dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen, en eindigt op 10 december, de Dag van de Mensenrechten. De VN doet een oproep om gedurende die periode de straten en publieke gebouwen oranje te kleuren.

“Wereldwijd krijgt 1 op 3 vrouwen ooit in haar leven met geweld te maken, ook in ons land. Extreme feiten zoals moord halen het nieuws maar veel gevallen van geweld tegen vrouwen blijven onder de radar. Slechts een minderheid van de slachtoffers doet aangifte. Campagnes zoals Orange the World vragen aandacht voor het onderbelichte probleem dat een zware impact heeft op het leven van de slachtoffers en hun familie”, zeggen de Aalsterse dames.

“Aalst was vier jaar geleden één van de eerste steden in België die oranje kleurde. Dit gebeurde op aanvraag van Soroptimist International Club Aalst. Ondertussen steunen ook andere gemeenten in de streek dit initiatief. Zo wordt voor het derde jaar op rij de bibliotheek van Affligem oranje verlicht. Dit jaar kleurt ook het Kasteeltje van Denderleeuw oranje”, aldus de initiatiefneemsters.

Sinds een paar jaar steunt ook Zonta ‘Orange the World’. Zonta is een internationale service organisatie van professioneel actieve vrouwen die de status van vrouwen wil verbeteren. Ook andere verenigingen stuurden uit solidariteit een aantal leden naar de kick-off die zondag 24 november plaatsvond op de Grote Markt.