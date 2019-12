Zelfstandigen uit de Gentsestraat werken samen: Deluxe Burger en slagerij D’Haens creëren hamburger Rutger Lievens

10 december 2019

14u36 7 Aalst Hambugerrestaurant Deluxe Burger en slagerij D’Haens uit de Gentsestraat uit Aalst zullen voortaan nauwer samenwerken. Slagerij D’Haens staat bekend als een van de topslagerijen van de stad en Deluxe Burger is een van de tophamburgerrestaurants van de stad, dus dachten de zelfstandigen: ‘Waarom niet samenwerken?’

Peter en Karel De Bruecker hebben een overeenkomst met slager Kris D’Haens dat de hamburgers nu bij hem zullen worden aangekocht. Het restaurant en de slagerij liggen maar een paar honderd meter van mekaar verwijderd in de Gentsestraat. “We hebben samen een nieuwe burger ontwikkeld. Die hamburgers - het recept blijft geheim - lever ik alleen aan Deluxe Burger”, vertelt Kris D’Haens. “Twee familiebedrijven die samenwerken, mooi toch”, vindt Peter De Bruecker. “Iedereen heeft er de mond van vol dat we moeten kiezen voor de korte keten en voedsel uit eigen streek, dit is een mooi voorbeeld”, klinkt het bij Deluxe Burger, dat ook aan huis levert.