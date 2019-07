Zeemeermin Sieglinde zingt voor een propere Dender met groene oevers op Big Jump Rutger Lievens

09 juli 2019

14u45 6 Aalst De Aalsterse Klimaatkoepel (Dâk) en Natuurpunt Aalst organiseren voor de negende keer de Aalsterse Big Jump op zondag 14 juli om 15 uur. “We springen met zo veel mogelijk mensen in het water om aandacht te vragen voor een propere Dender met groene oevers. Daarvoor maken we dankbaar gebruik van het drijvend ponton De Dwarsligger aan het Werfplein”, zeggen de organisatoren.

Al negen jaar pleiten de organisatoren van de Big Jump voor meer respect voor de Dender in Aalst. “De Dender ligt aan de basis van de ontstaansgeschiedenis van de stad Aalst. Zeker nu de waterkwaliteit drastisch is verbeterd, kan de rivier terug een grote meerwaarde betekenen”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt. “Na jaren van letterlijke afkeer van het stinkende water, ziet men terug interessante mogelijkheden voor nieuwe woonwijken, recreatie en natuurontwikkeling in en om de stad.”

Water in de stad

Naar aanleiding van de Big Jump doen de initiatiefnemers een oproep voor meer ruimte voor groene Denderoevers met meer natuur in de stad. “Water in de stad is van belang als ecologische verbinding tussen de stad en de omliggende gebieden. Het water wordt steeds properder en daardoor zien we de in de Dendervallei de terugkeer van spectaculaire soorten zoals fuut, ooievaar en bever. Maar de natuur heeft meer nodig dan proper water alleen: ruimte voor groene oevers als leefgebied voor plant en dier”, zegt Rik.

“Er zijn in het centrum van Aalst nog relatief veel onverharde, groene stroken Denderoever overgebleven maar die blijven onder zware druk van diverse bouwprojecten zoals de nieuwe stuwsluis en het treinstation”, zegt Natuurpunt.

Denderpark

“In Aalst jumpen we daarom dit jaar om een integraal actieplan te vragen van de stad Aalst, de Vlaamse overheid als beheerder van de Dender en alle betrokken private projectontwikkelaars met concrete voorstellen en garanties voor een groen-blauwe ontwikkeling van de zone langs de Dender in Aalst, ter compensatie van het schrijnend natuurverlies door de diverse lopende projecten. We vragen in het bijzonder de concrete realisatie van de plannen voor een nieuw Denderpark langs de oevers aan het Wijngaardveld”, zegt Natuurpunt.

Kamsalamander

Ook de klimaatverandering speelt een belangrijke rol. “Het is de derde droge zomer op rij, en dat is ook voor de Aalsterse natuur een zware uitdaging. Vele poelen en beken staan terug veel te vroeg droog. Dat is een ramp voor moerasdieren zoals onze amfibieën. Natuurpunt begint te vrezen voor het behoud van beschermde soorten zoals de kamsalamander in Honegem”, zegt Rik De Baere.

“Een ambitieus Aalsters klimaatbeleid moet de opwarming van het klimaat helpen tegengaan en tegelijk ook de natuur inschakelen om de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatopwarming tegen te gaan. Dit kan door meer te investeren in ruimte voor de buffering van water in onze natuurgebieden. Als Aalstenaar kan je zelf een kleine bijdrage leveren door meer vegetarische voeding te gebruiken want de productie van vlees slorpt enorm veel water op”, aldus de natuurvereniging.

Zeemeermin

Zeemeermin Sieglinde zingt dit jaar samen met de kinderen zingen voor een propere Dender met groene oevers. “We springen met haar om 15 uur in het water vanaf het drijvend ponton ‘De Dwarsligger. Daarna is het smullen van de waterbesparende hapjes van Ethisch Vegetarisch Alternatief”, zeggen de organisatoren. Vanaf 14 uur kunnen kinderen met natuurgidsen in de rietkraag waterdiertjes gaan opvissen en onderzoeken.