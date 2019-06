Zedenfeiten op jongedame met mentale leeftijd van tien: 64-jarige dader moet 40 maanden in cel Nele Dooms

18 juni 2019

19u07 0 Aalst Een 64-jarige man uit Aalst is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden. Hij is schuldig aan aanranding van een 18-jarig meisje, met een mentale leeftijd van amper tien. De rechter hechtte geen geloof aan de bewering van de beklaagde dat er “toestemming” was geweest.

De Aalstenaar kende het meisje omdat hij goed bevriend was met haar vader. De twee gingen samenwonen eens zij meerderjarig was. De school van het meisje en de moeder stelden zich vragen bij de situatie en de moeder maakte er zelfs melding over bij de politie. Agenten brachten de twee een bezoek, maar omdat het meisje toen aangaf dat ze het prima vond bij de man bleef alles zonder gevolg. Tot ze op school vertelde dat de man zich seksueel opgedrongen had aan haar. Begeleidsters stelden toen ook verwondingen aan de binnenkant van de dijen vast die wezen op verkrachting.

“Het stemt sowieso al tot nadenken dat een 64-jarige man een relatie aangaat met een kwetsbaar meisje met een IQ van amper 50 en een mentale leeftijd van 10", liet de openbaar aanklager zich tijdens het proces ontvallen. “Bovendien is wat deze man vertelt ongeloofwaardig. Eerst ontkende hij dat er seks was geweest. Geconfronteerd met de verwondingen van het meisje aan de dijen, gaf hij uiteindelijk toch de relatie toe. En terwijl hij eerst beweerde impotent te zijn door medicatie, verklaarde hij later dat ze vaak seks hadden. Deze man kende de mentale toestand van het slachtoffer maar al te goed.”

Volgens de advocaat van de beklaagde is zijn cliënt zelf ook vrij zwak begaafd. “De man ontkent de seksuele betrekkingen niet, maar er was toestemming van het meisje”, klonk het. “Hij heeft zeker niet gemerkt dat het tegen haar wil geweest zou zijn.” De rechtbank geloofde daar alvast niets van en oordeelde streng.