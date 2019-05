Zedenfeiten op jongedame met mentale leeftijd van amper tien: 64-jarige dader riskeert 40 maanden cel Nele Dooms

21 mei 2019

14u50 24 Aalst Een 64-jarige man uit Aalst riskeert een gevangenisstraf van 40 maanden omdat hij zich vergreep aan een jongedame met een mentale beperking. Het achttienjarig meisje, met een mentale leeftijd van amper tien, vertelde op school wat er was gebeurd. “Er was toestemming”, beweert de man.

De Aalstenaar kende het meisje met de mentale beperking omdat hij goed bevriend was met de vader. “Het klikte en we gingen samenwonen eens ze meerderjarig was”, vertelde de man tijdens zijn proces zelf aan de rechter. Bij de school van het meisje en de moeder deed de situatie vragen rijzen en de moeder maakte er zelfs melding van bij de politie. Agenten brachten de twee een bezoek. Maar omdat het meisje toen aangaf dat ze het prima vond om bij de man te wonen, bleef alles zonder gevolg. Tot ze op school vertelde dat de man zich seksueel opgedrongen had aan haar. Begeleidsters stelden toen ook verwondingen aan de binnenkant van de dijen vast die wezen op verkrachting.

Het proces tegen de man kwam een tijd geleden al eens voor, maar hij daagde toen niet op om zich te verantwoorden. Hij werd in eerste aanleg bij verstek veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf en werd aangehouden. Die straf vecht de man nu aan.

De openbaar aanklager wil dat de opgelegde celstraf behouden blijft. “Het stemt al tot nadenken dat een 64-jarige man een relatie aangaat met een kwetsbaar meisje met een IQ van amper vijftig en een mentale leeftijd van 10", zei procureur Ann Soenens. “Bovendien zijn zijn verklaringen ongeloofwaardig. Eerst ontkende hij dat er seks was geweest. Geconfronteerd met de verwondingen van het meisje, gaf hij dan toch de relatie toe. En terwijl hij eerst beweerde impotent te zijn door medicatie, verklaarde hij later dan weer dat ze vaak seks hadden. Deze man kende de mentale toestand van het slachtoffer maar al te goed. Hij heeft totaal geen inzicht in wat hij fout deed. Als de rechter hem probatie-voorwaarden zou opleggen, hoort daar best een residentiële opname voor zijn seksuele problematiek bij.”

Volgens de advocaat van de beklaagde is zijn cliënt zelf ook vrij zwak begaafd. “De man ontkent de seksuele betrekkingen niet, maar er was volgens hem wel toestemming van het meisje”, klonk het. “Hij heeft zeker niet gemerkt dat het tegen haar wil geweest zou zijn. We vragen dus de vrijspraak.”

De twee hebben ondertussen geen enkel contact meer. De rechter velt vonnis op 18 juni.