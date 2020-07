Zaterdagmarkt vanaf 11 juli op Keizershalparking en Keizersplein, maar nog niet op Grote Markt Rutger Lievens

02 juli 2020

17u08 16 Aalst Aanstaande zaterdag zal de afgeslankte zaterdagmarkt met een maximum van 50 voedingskramen op de parking Keizershallen voor de laatste keer in zijn huidige vorm plaatsvinden. Vanaf de week erna wil de stad de zaterdagmarkt uitbreiden naar het Keizersplein.

Het nieuw ministerieel besluit met gedetailleerde richtlijnen voor het inrichten van markten is pas dinsdagnamiddag 30 juni 2020 bekend gemaakt. Er gelden nog steeds strenge federale veiligheidsvoorschriften om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo moet er ook vanaf 1 juli 2020 nog steeds geteld worden hoeveel klanten op de markt aanwezig zijn. Marktgangers zijn verplicht om een eenrichtingsparcours te volgen en aan de in- en uitgangen moet iedereen zijn handen ontsmetten. De stad ging met deze richtlijnen aan de slag.

De zaterdagmarkt in deze fase al laten terugkeren naar de Grote Markt en aanpalende straten en pleinen is wegens de strikte veiligheidsvoorschriften nog niet mogelijk. Er wordt daarom een plan uitgewerkt om de markt uit te breiden op het Keizersplein. Alle marktkramers met abonnement kunnen op deze manier weer een plaats innemen op de wekelijkse markt. Parking Hopmarkt blijft toegankelijk via de Zonnestraat en de Geraardsbergsestraat.

“Nog niet ideaal”

De stad wil investeren in een geautomatiseerd telsysteem om het aantal bezoekers binnen de marktzones te monitoren. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt dat het een moeilijke evenwichtsoefening is. “De zaterdagmarkt is iets waar vele Aalstenaars sterk aan gehecht zijn. De hunker naar een ‘normale’ markt verzoenen met de veiligheidsvoorschriften is een moeilijke evenwichtsoefening. Ik ben blij met deze eerste belangrijke stap in de goede richting. We kunnen de marktzone uitbreiden op het aantrekkelijke Keizersplein en ook non-foodkramen krijgen opnieuw een plek”, zegt hij.

Schepen Katrien Beulens beseft dat het nog niet ideaal is. “Uiteraard ben ik blij dat alle marktkramers opnieuw naar de markt mogen terugkomen. Ik besef dat dit nog steeds niet de ideale marktopstelling is en hoop dat we in een volgende beslissing onze markt weer naar het centrum kunnen brengen”, zegt ze.