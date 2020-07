Zaterdagmarkt op het Keizersplein: “Zo blij dat we onze klanten terugzien” Rutger Lievens

11 juli 2020

15u31 1 Aalst Zaterdagochtend vierde Aalst de terugkeer van de wekelijkse markt met àlle kramen. Ook de kramen dus die geen voeding verkopen en dus niet welkom waren de voorbije tijd. Terug op de Grote Markt zijn de marktkramen nog niet, om het overzicht te bewaren werden ze opgesteld op het Keizersplein en de Keizershalparking.



“De zaterdagmarkt in deze fase al laten terugkeren naar de Grote Markt en aanpalende straten en pleinen is omwille van de strikte veiligheidsvoorschriften nog niet mogelijk”, zo communiceerde de stad Aalst eerder deze week. “Daarom zal de markt in de eerste fase uitbreiden naar het Keizersplein. Alle marktkramers met abonnement kunnen op deze manier terug een plaats innemen op de wekelijkse markt. Zo is er weer een volwaardige markt met zowel voedingskramen als non-food.”

Om de markt veilig te laten verlopen, moet je je handen ontsmetten aan de ingangen van de markt. Het is ook de bedoeling dat je de looprichting volgt, maar dat bleek zaterdagochtend wel een probleem. Zeker op het Keizersplein hielden de mensen zich niet aan het eenrichtingsverkeer en het was op sommige momenten druk.

Blij weerzien

Bij de marktkramers die geen voedsel verkopen en de voorbije maanden dus niet welkom waren op de zaterdagmarkt van Aalst, was er vooral blijdschap. “Wij zijn zeer blij om terug in Aalst te zijn”, zegt Ellen François, die samen met haar man Wim Wailly ondergoed verkoopt. “De markt is verplaatst, maar het is goed weer en het volk is zeer aangenaam verrast dat ze ons hier terugzien. We hopen op een goeie verkoop, maar nu hebben we tenminste al de kans om te verkopen. Nu mogen we hier opnieuw staan en dat mocht tot vorige week nog niet”, zeggen Ellen en Wim van het Sloggi-kraam. Normaal staan zij in de Nieuwstraat. “De klanten die ons kennen zullen nu eventjes moeten zoeken misschien. Wie ons wil vinden, zal ons wel vinden. Dit is beter dan thuis zitten”, zeggen ze. Hun kraam staat nu op het Keizersplein, niet zo ver van kledingwinkel Pastoor.

“Aalst heeft markt nodig”

“De winkelstraten zijn leeg op dit moment en dat zegt veel. Het wil zeggen dat de mensen voor de markt naar Aalst komen. Ze doen boodschappen. Ze komen achter hun vis of hun kip of kopen een blouse en gaan nadien iets drinken in de horeca. Zo werkt het en zo draait de wereld rond. Mochten de winkels en horeca ons weg willen, dan zullen ze dat voelen”, zegt Wim.

Op het eerste zicht staan de kramen op het Keizersplein wel wat dicht op elkaar en is de doorgang smal. De stad kan maar een rijstrook gebruiken, want de ondergrondse parking op de Hopmarkt moet bereikbaar blijven. “Het is geen probleem, want iedereen heeft een mondmasker op”, zegt Wim