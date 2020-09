Zaterdagmarkt keert terug naar haar vertrouwde plek: “Camera’s monitoren de situatie en signaleren als het te druk wordt” Rutger Lievens

24 september 2020

11u57 1 Aalst Op zaterdag 26 september keert de zaterdagmarkt terug naar haar vertrouwde plek. Als gevolg van de coronamaatregelen verhuisde de markt in mei met een beperkte opstelling naar een alternatieve locatie op de parking Keizershallen en het Keizersplein. Vier maanden later is een veilige terugkeer naar de klassieke locatie met een volledige bezetting weer mogelijk. Om de veiligheid van alle bezoekers te kunnen garanderen, blijven de specifieke richtlijnen wel nog steeds van kracht.

De zaterdagmarkt keert terug naar de Grote Markt, Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Hopmarkt, Vredeplein, Vlaanderenstraat en Keizersplein. Alle marktkramers krijgen terug hun oude standplaats toegekend, en ook het uur blijft ongewijzigd: van 8 tot 13 uur kan men genieten van de markt in al zijn glorie: frisse geuren op de bloemenmarkt, lekkere gebraden kippen, warme gebakken ontbijtkoeken en nog zo veel meer!

“Met de herfst in het land komt de markt terug naar de binnenstad, iets om naar uit te kijken zaterdag. De sfeer in en rond de marktstraten blijft uniek en zal opnieuw een positieve vibe door onze winkelstraten laten gaan. Ook de ideale gelegenheid om voor of na een marktbezoek de lokale horeca nog te steunen. Win-win voor iedereen”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Camera’s

Er gelden nog steeds strenge federale veiligheidsvoorschriften voor de markten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo moet er nog steeds geteld worden hoeveel klanten op de markt aanwezig zijn. De stad gebruikt hiervoor camera’s die de marktzone permanent monitoren en signaleren wanneer het te druk wordt op de markt. Marktgangers zijn in de Nieuwstraat verplicht om een éénrichtingsparcours te volgen (van Grote Markt richting Vredeplein). In de andere marktzones moeten bezoekers rechts aanhouden en aan de in- en uitgangen moet iedereen zijn handen ontsmetten. Mondmaskers blijven voor iedereen verplicht op drukke plaatsen, waar wij ook de markt onder rekenen. Er wordt ook gevraagd om niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk te winkelen.

“De zaterdagmarkt van Aalst is er eentje om trots op te zijn”, zegt schepen van Economie Katrien Beulens (onafhankelijk). “Een sappige kip aan het spit, vers gebakken ontbijtkoeken, het lekkerste fruit, de mooiste bloemen of de comfortabelste onderbroeken, je vindt het er allemaal. Het coronavirus zorgt ervoor dat bepaalde maatregelen zich nog steeds opdringen, maar toch zijn wij zeer verheugd dat de markt terug kan keren naar haar vertrouwde plaats. Zak dus zaterdag zeker af naar het centrum en combineer je marktbezoek gerust met een bezoekje aan de lokale horeca en talrijke leuke handelszaken die onze stad te bieden heeft.”

Koop lokaalst

De stad vervolgt haar ‘koop lokaalst’ campagne met een derde filmpje waarbij de marktkramers in de hoofdrol schitteren. 35 kramers die wekelijks hun koopwaar aanprijzen op de zaterdagmarkt vragen bezoekers in een ludiek filmpje om veilig te komen winkelen naar de markt. Met deze online campagne (eerder kwamen winkeliers en horeca-uitbaters aan bod), blijft de stad haar boodschap herhalen: blijf allemaal veilig winkelen, en doe dat zoveel mogelijk lokaal(st).

De coronacrisis heeft een grote impact op de lokale economie, ook de markt bleef de afgelopen maanden niet gespaard. Toch bleven de gepassioneerde marktkramers al die tijd klaarstaan voor hun klanten. De nodige maatregelen in acht genomen, en moet heel veel goesting, staan de marktkramers te popelen om terug te keren naar hun oorspronkelijke locaties. En hoe dat op een veilige manier gebeurt vertellen ze met de gekende Aalsterse knipoog in deze nieuwe campagne.

Ter herinnering nog even de spelregels voor marktgangers op een rijtje:

• Ontsmet je handen (verplicht!)

• Volg de looprichting, loop niet tegen de stroom in.

• Hou voldoende afstand (1,5 meter), ook aan de kramen!

• Respecteer de wachtzones voor de kramen, schuif aan op de kruisjes

• Te lange wachtrij aan een kraam? Kom later terug!

• Draag een mondmasker op drukke plaatsen, dus ook op de zaterdagmarkt

• Betaal zoveel mogelijk contactloos met je bankkaart