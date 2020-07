Zaterdagmarkt breidt uit naar Keizersplein: “Geen verplicht mondmasker, wel sterk aanbevolen” Rutger Lievens

09 juli 2020

17u09 8 Aalst Zaterdag is het zo ver: de wekelijkse markt breidt dan uit van de parking Keizershallen naar het Keizersplein. Alle marktkramers met een abonnement nemen opnieuw een plaats in. Zo krijgen we terug een volwaardige markt met niet alleen voedingskramen maar ook ander koopwaar. Een mondmasker is niet verplicht, maar het is sterk aanbevolen.

Er gelden nog steeds strenge federale veiligheidsvoorschriften om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo moet er ook vanaf 1 juli 2020 nog steeds geteld worden hoeveel klanten op de markt aanwezig zijn. Marktgangers zijn verplicht om de looprichting te volgen en aan de in- en uitgangen moet iedereen zijn handen ontsmetten. De stad ging met deze richtlijnen aan de slag.

Terugkeer van non-food

“De zaterdagmarkt in deze fase al laten terugkeren naar de Grote Markt en aanpalende straten en pleinen is omwille van de strikte veiligheidsvoorschriften nog niet mogelijk. Daarom zal de markt in de eerste fase uitbreiden naar het Keizersplein. Alle marktkramers met abonnement kunnen op deze manier terug een plaats innemen op de wekelijkse markt. Zo is er weer een volwaardige markt met zowel voedingskramen als non-food. Op de website van de stad vind je een opstellingsplan en kan je kijken waar je favoriete kramen te vinden zijn”, zegt de stad Aalst.

Veilig naar de markt

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden er op de markt nog altijd volgende spelregels: ontsmet je handen (verplicht!), volg de looprichting, loop niet tegen de stroom in, hou voldoende afstand (1,5 meter), ook aan de kramen, draag een mondmasker, betaal zoveel mogelijk contactloos met je bankkaart.

Bereikbaarheid en parkeren

Op het Keizersplein wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Je kan het Keizersplein oprijden via de Zonnestraat en de Geraardsbergsestraat en zo ook parking Hopmarkt bereiken. Wegrijden gebeurt in de richting van het Vredeplein. De parkeergelegenheid op parking Keizershallen is beperkt tot max. 1/3 van de normale capaciteit tijdens de markt.