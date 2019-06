Zaterdag eerste keer uitverkoop

van 34 jaar oude cactuscollectie Rutger Lievens

13 juni 2019

18u32 5 Aalst Zaterdag vindt de eerste plantenverkoop plaats van cactusclub Aylostera uit Hofstade. De club stopt ermee na 34 jaar.

De leden van de club zijn te oud om verder te doen en dus worden de planten verkocht. De opbrengst gaat naar enkele goede doelen. “Er is geen opvolging voor het bestuur, onvoldoende interesse om te werken aan de verzameling en op de koop toe geen plaats op het openbaar terrein. Dat zet er ons toe aan te stoppen met de vereniging en de clubverzameling. Spijtig, want sommige van deze planten zouden 250 jaar moeten kunnen meegaan, minstens tien generaties lang”, zegt bezieler Jef Keymeulen.

Nu zaterdag is er een eerste plantenverkoop tussen 14 en 18 uur in de Noenstraat 7a in Hofstade. Ook op 29 juni, 13 en 27 juli, 10 en 24 augustus is er cactusverkoop.