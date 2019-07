Zangwedstrijd in De Werf: “Alleen Nederlandstalige liederen toegelaten” Rutger Lievens

04 juli 2019

18u33 0 Aalst De serviceclub Marnixring Iwein Van Aalst organiseert dit jaar een zangwedstrijd voor jongeren. Alleen Nederlandstalige liedjes worden toegelaten.

Jongeren tussen 12 en 18 jaar oud kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de zangwedstrijd van de Marnixring Iwein Van Aalst. “De finale vindt plaats op zondag 1 december 2019 om 15 uur in CC De Werf. Alleen Nederlandstalige liederen worden toegelaten. De wedstrijd verloopt in 3 fases: preselectie door de jury, het brengen van één lied voor publiek en tenslotte de finale in CC De Werf.”

Inschrijven vanaf nu tot 15 september. Preselecties met publiek vinden plaats in de stadsfeestzaal van de stad Aalst op 12, 19 en 26 oktober. Inschrijven via prijsmarnixringiweinvanaalst@gmail.com.