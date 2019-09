Zanger Christoff wenst Fleur en Beyoncé succes voor Belgium’s Got Talent Rutger Lievens

20 september 2019

12u41 0 Aalst Beyoncé Vander Elst (14) en Fleur Staelens (13) van dansschool Show Off Dance Complex uit de Moorselbaan in Aalst zijn deze avond te zien in Belgium’s Got Talent op VTM. En ze hebben al minstens 1 grote fan: zanger Christoff wenst hen via een videoboodschap veel succes.

De danstalentjes haalden in mei van dit jaar nog zilver op Europees kampioenschap duodans in het Nederlandse Veldhoven. Nu zijn ze klaar om de harten van televisiekijkend Vlaanderen te veroveren. Dat gebeurt vanavond, rond 20.40 uur, op VTM in Belgium’s Got talent.

Ze krijgen steun van streekgenoot Christoff. Hij moedigt de dames aan in een videoboodschap: “Hey Fleur en Beyoncé. Ik denk dat jullie evenveel zenuwen gaan hebben voor Belgium’s Got Talent als ik voor Dancing with the Stars. Maar ik wens u via deze weg heel veel succes!”, zegt hij.