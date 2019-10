Zakkenrollers slaan toe in stadscentrum Koen Baten

09 oktober 2019

14u18 2 Aalst In de Nieuwstraat en de Kattestraat in Aalst heeft de politie dinsdag twee feiten vastgesteld van zakkenrollerij. Tussen beide feiten zaten enkele uren verschil.

De eerste diefstal werd vastgesteld rond 8 uur in de Kattestraat in Aalst. Rond 15.30 uur diezelfde dag werd er opnieuw melding gemaakt van een zakkenroller die een portefeuille heeft gestolen. Deze feiten vonden plaats in de Nieuwstraat. Het is niet duidelijk wie er achter de feiten zit en of het dezelfde persoon kan zijn.