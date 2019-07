Zakkenroller slaat toe in Nieuwstraat en Grote Markt Koen Baten

15 juli 2019

15u09 15

Afgelopen weekend heeft een zakkenroller drie keer kunnen toeslaan in de drukke winkelstraat in Aalst. De dader slaagde er in twee portefeuilles te stelen van bezoekers die daar aan het winkelen waren. De feiten vonden plaats op een uur tijd. Ook op de grote markt werd er melding gemaakt van een diefstal van een portefeuille. Dit feit gebeurde rond 12.30 uur ‘s middags. Het is niet bekend wie er achter de diefstal zit en of er meerdere daders in het spel waren.