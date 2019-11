Zakagenda met weetjes over Sint-Martinuskerk en Aalst Rutger Lievens

07 november 2019

18u04 0 Aalst Al voor de vierde opeenvolgende keer brengt het stedelijk museum ‘t Gasthuys een Aalsterse zakagenda uit. Die staat boordevol interessante weetjes, lekkere recepten en typisch Aalsterse uitdrukkingen rond een bepaald erfgoedthema. Na onder meer Valerius De Saedeleer en het Oilsjterse dialect is nu de Sint- Martinuskerk het hoofdthema van de agenda.

“De Sint-Martinuskerk is een schatkamer vol prachtige kunstwerken, maar ook vol met verhalen en anekdotes uit de geschiedenis van de stad. Archeologische opgravingen bevestigen dat de kerk op de oudste kernen van de stad gebouwd is”, zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Ze evolueerde door de eeuwen heen mee met Aalst en de Aalstenaars en kende daarbij, net als de stad en haar inwoners zelf, zowel prachtige momenten als tegenslagen”, vertelt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Zo werden er kunstwerken geroofd, priesters opgehangen in het portaal en stond de kerk zelfs eens (gedeeltelijk) in brand. Ze werd echter ook bezocht door heel wat belangrijke figuren uit de Europese geschiedenis en bevat kunstwerken van Vlaamse en internationale en meesters.”

Sint-Maarten

Dat de agenda net nu op de markt komt, is geen toeval. “In samenwerking met Erfgoedcel Denderland brengt ‘t Gasthuys – Stedelijk Museum dit najaar immers een volledig programma rond Sint-Maarten, de patroonheilige van de kerk”, zegt schepen Van Overmeire. Daarom zal de agenda ook verkocht worden bij de onthulling van het Sint-Martinusbeeld op donderdag 7 november, tijdens de Museumnacht in het teken van Sint-Maarten op zondag 10 november en natuurlijk ook tijdens de jaarmarkt op Sint-Maarten zelf.

Een zakagenda kost 3 euro en is vanaf donderdag 7 november te koop in ’t Gasthuys – Stedelijk Museum en het infokantoor van Visit Aalst.