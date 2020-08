Yves Leterme speecht op uitvaart Ilse Uyttersprot Rutger Lievens

Oud-premier Yves Leterme (CD&V) zal spreken op de afscheidsplechtigheid van oud-burgemeester en schepen Ilse Uyttersprot, morgen in de kerk van Moorsel. Ook voormalig schepen Bart Van Lysebeth (CD&V) zal speechen.

Op de afscheidsplechtigheid van Ilse Uyttersprot zullen twee CD&V-politici het woord nemen, een met nationale bekendheid en een lokaal bekend politicus. Voor CD&V Aalst zal Bart Van Lysebeth spreken. Bart Van Lysebeth was schepen van Ruimtelijke Ordening en Sport tijdens het burgemeesterschap van Ilse Uyttersprot. De twee vormden jarenlang een politieke tandem. Ilse Uyttersprot vertrouwde Bart Van Lysebeth als het over politiek ging meer dan wie ook binnen en buiten CD&V. Hij was haar steun toen ze onder vuur lag als burgemeester. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen zetelde Bart Van Lysebeth niet meer in de gemeenteraad maar ging hij aan de slag op het kabinet van schepen Ilse Uyttersprot. Hij was een van de kabinetsmedewerkers die net voor Kerstmis 2019 ontslagen werden toen het stadsbestuur de bevoegdheden van schepen Uyttersprot afnam.

Er is ons ook bevestigd dat ook oud-premier Yves Leterme zou speechen op de begrafenis. Leterme en Uyttersprot hadden alvast gemeenschappelijk dat ze beiden een paarse coalitie konden breken. Leterme op nationaal niveau, Uyttersprot kwam aan de macht na een jarenlange coalitie van socialisten en liberalen in Aalst. De paarse partijen hebben het zowel Leterme als Uyttersprot daarna ook niet makkelijk gemaakt. Misschien was het dat wel dat een band schepte tussen de twee politici, want de keren dat Leterme in Aalst was - onder meer tijdens carnaval -, was het contact met Ilse Uyttersprot hartelijk. Ilse Uyttersprot was volksvertegenwoordiger van 2007 tot 2010, ongeveer in dezelfde periode dat Yves Leterme premier was van het land.