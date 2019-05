Yves Janssens verzamelde een decennium lang alles van Eendracht voor deze Expo 100: “Een eeuw Eendracht Aalst in 1.000 foto’s” Rutger Lievens

24 mei 2019

16u55 9 Aalst Eendracht-superfan en verzamelaar Yves Janssens (61) heeft er tien jaar aan gewerkt, maar vanaf morgen is het zover: de expo over 100 jaar Eendracht Aalst opent in het Pierre Cornelisstadion. Drie weken lang kan je je laten onderdompelen in het rijke verleden van de mooiste club van het land met de kleuren wit en zwart. Meer dan 1.000 foto’s, historische krantenknipsels, videomontages en zoveel meer zijn er te zien.

Weinigen zijn fanatieker met Eendracht Aalst bezig dan Yves Janssens. Sinds 1979 komt de Aalstenaar naar Den Iendracht kijken, hij heeft ze vijf keer weten promoveren maar ook vijf keer zien degraderen. “Wanneer ik met de voorbereidingen van deze Expo 100 ben begonnen? Meteen na het afsluiten van Expo 90, tien jaar geleden, waar ik ook bij betrokken was. Tijdens de tentoonstelling ‘90 jaar Eendracht Aalst’ kwam ik in contact met oud-spelers en bezoekers die me zoveel nieuwe dingen wisten te vertellen dat ik meteen aan de voorbereidingen van Expo 100 ben begonnen. Deze Expo 100 is dubbel zo groot als die van 10 jaar geleden", zegt Yves Janssens.

Levski

Eendracht Aalst Voetbal Club werd in 1919 opgericht en speelde in de beginjaren aan de Puitenput, de Kapellekensbaan en het stadspark. Pas in 1928 volgde de verhuis naar de Bredestraat, waar tegenwoordig het Pierre Cornelisstadion staat. Het stadion werd genoemd naar voorzitter Pierre Cornelis, die vermoord werd in de chaotische tijden na de Tweede Wereldoorlog. In de expo is er aandacht voor de beginjaren, met de aansluitingskaart van Henri Le Compte, een van de eerste spelers van Eendracht. Maar ook de succesrijke jaren negentig en het Europees avontuur komen uitgebreid aan bod. Zo is er een muur gewijd aan de wedstrijd tegen Levski Sofia en een aan de match tegen AS Roma.

Juan Lozano

Wie houdt van nostalgie, mag dit niet missen. Er zijn zoveel verhalen die stilaan vergeten zijn. “Neem nu deze foto”, zegt Yves, die wijst naar een beeld van Juan Lozano. “Eind jaren tachtig werd de nieuwe televisie-omroep VTM opgericht. Die zoeken een club om wat naambekendheid te krijgen en horen dat Juan Lozano naar Aalst komt. VTM heeft toen naar Eendracht Aalst getelefoneerd met de vraag om sponsor te mogen worden”, zegt Yves.

Nog een leuk item: een overblijfsel van de fameuze maar afgebroken staantribune K. Een van de blauwe leuningen kon Yves Janssens recupereren en bewaren. “Ik vond dat leuk om uit het schroot te redden. Supporters kunnen er een foto nemen alsof ze in de K staan”, zegt hij. Ook het schilderij van Dirk Steppe met een jonge Eendrachter op, dat lang in het decor van Dagelijkse Kost heeft gehangen, zal te zien zijn op de Expo.

Het Expo 100 team verwelkomt de bezoekers graag tijdens de volgende openingsdagen in het Pierre Cornelisstadion:

Zaterdag 25 mei van 13-19 u

Zondag 26 mei van 14-18u

Woensdag 29 mei van 14-18u

Zaterdag 1 juni van 13-19u

Zondag 2 juni van 09-12u

Woensdag 5 juni van 14-18u

Donderdag 6 juni van 19-22u

Zaterdag 8 juni van 13-19u

Zondag 9 juni van 09-12u

Woensdag 12 juni van 14-18u

De toegang tot de Expo 100 bedraagt 5 euro (kinderen gratis). Met jouw inkomticket geniet je van een korting in de Expo-fanshop. Groepen vanaf tien personen kunnen vooraf een rondleiding aanvragen door één van onze clubhistorici via 100jaar@eendracht-aalst.be.