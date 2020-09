Yves Defraigne tevreden met uitgebalanceerd Okapi Aalst: “Iedereen draagt bij tot succes van het team” Johan Picqueur

24 september 2020

17u54 2 Aalst Eersteklasser Okapi Aalst bereidt zich voor op de eerste oefenwedstrijden tegen tweedeklassers Kontich Wolves en Gent Hawks. Trainer Yves Defraigne over verveling, ambities, kwaliteiten, youngsters, topatleten en wielrennen.

Wat doet een trainer zes maanden zonder basketbal?

“Zeer veel andere dingen”, lacht Defraigne. “Ik heb online clinics gegeven en gevolgd. Ik heb les gegeven, cursussen A en B. Eigenlijk heb ik de tijd niet gehad om mij te vervelen en soms is dat wel eens jammer.”

Wat doet zo’n lange inactiviteit met een speler?

“Er zijn altijd spelers die dat niet goed invullen. Het ligt niet per definitie aan de spelers zelf. Op bepaalde plaatsen was het verboden om op een buitenplein of in de zaal te trainen. Je moet dan een alternatief zoeken zoals lopen of fietsen, maar dat is niet hetzelfde. Het is aan ons om opnieuw die intensiteit en basketbalsensatie in te brengen. We moeten best veel basketbalwerk inhalen. Maar je voelt dat we met profspelers werken. Het team is fysiek redelijk in orde.”

Je stond erop dat Ivan Maras bleef.

“Absoluut! Ivan Maras is een hele belangrijke speler. Eigenlijk is hij wat onbekend en onbemind, maar gelukkig kunnen basketkenners hem wel naar waarde schatten. De basketintelligentie van Maras ligt enorm hoog. Hij kan zowel op de vier als de vijf spelen en is zeer goed voor de chemie in de ploeg. Bovendien weet hij waar ik heen wil én hij deelt al zijn kennis met de ploegmaats. Je hebt zo’n ervaren man nodig als je er mannen als Badji en Kuta bij haalt. Beide spelers hebben een goede werkethiek en horen thuis bij een club met ambities. Ik ben tevreden met wat ze tot nu toe gebracht hebben, maar het is nog afwachten hoe ze hun stempel kunnen drukken op wedstrijden die ertoe doen.”

Voorbeeldprof Senne Geukens verdient zijn plaats bij elke eersteklasser Yves Defraigne

“In functie van het potentieel ben ik zeer tevreden met de ploeg die we dit seizoen konden samenstellen. Er is complementariteit en kwaliteit aanwezig. Alle elementen van topbasket zijn beschikbaar. De 37-jarige Senne Geukens is een voorbeeldprof. Met zijn mentaliteit verdient hij zijn plaats bij elke eersteklasser. Onze captain boet niet in aan snelheid. Senne is een echte topatleet zoals er niet veel meer zijn én een voorbeeld voor de jeugd.”

Bastiaan Van den Eynde komt van Antwerp Giants en wordt de negende man in de rotatie. Dat geeft wat meer ruimte.

“Vergeet onze vier prospects Buytaert, Ledegen, De Paepe en Schauvlieger niet. Zij voegen kwaliteit toe aan onze trainingen. Buytaert is even belangrijk als Mihailovic. Niet op wedstrijd, maar wel tijdens een training. We moeten blijven evolueren naar beter. De vier jeugdspelers krijgen hun kans. Zij hebben tijdens die zes maanden keihard gewerkt. Ik ga hen meer en meer betrekken bij de fanion, maar ze zijn niet klaar om EuroMillions League te spelen. Eerst moeten ze toonaangevend worden in de B-ploeg. Die speelt in tweede landelijke. Dat is een wereld van verschil en daar moeten we dringend een oplossing voor vinden. We denken aan een satellietploeg in tweede klasse.”

Okapi Aalst werd vorig seizoen zesde. Waar liggen de ambities deze jaargang?

“Een plaatsbepaling zegt niets. Ik wil elke wedstrijd competitief zijn en onze kansen gaaf houden om te winnen. Niet met 22 punten verliezen tegen Oostende bijvoorbeeld. Iedereen wil van sport een mathematisch gebeuren maken. Niemand had verwacht dat Roglic de Tour zou verliezen. Het hangt van zoveel factoren af. Wij kennen de waarde van onze tegenstanders niet. Vaak bepalen externe factoren het resultaat. Wij kunnen er alleen voor zorgen dat we met het hele team – 13 spelers, technische én medische staff – op en top functioneren. Iedereen draagt bij tot het succes van het team.”

Zaterdag spelen jullie bij Kontich Wolves, net gepromoveerd naar TDM1 en dinsdag ontvangen jullie tweedeklasser Gent Hawks met ex-spelers Janik Van Impe en de broers Vermoesen. Wat mogen we daarvan verwachten?

“Weinig wat resultaat betreft. Maras en Mihailovic trainen nog maar een week mee. We hebben vooral in het ritme gewerkt. De tweedeklassers beginnen volgende week aan de competitie en staan veel verder. Ik wil graag enthousiasme en intensiteit zien.”