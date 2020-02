Yvan kiest voor unieke kleuren: “De naam van vader en grootvader mocht niet ontbreken in prinsenkostuum” Rutger Lievens

20 februari 2020

21u40 0 Aalst Papa Jean-Paul en grootvader Fransky steken van hierboven hun duim in de lucht, prins carnaval Yvan De Boitselier zijn prinsenkostuum is àf. De kleuren - fuchsia en turquoise - zijn niet alledaags, maar we hebben dan ook geen alledaagse prins. Hij is al de derde generatie De Boitselier die de scepter mag dragen met carnaval. Een unieke gebeurtenis. De drie generaties hebben ook in het kostuum een eervolle vermelding gekregen.

De prins van 2020 loopt rond in kleuren die we in Aalst nog niet veel gezien hebben. De laatste jaren zagen we vaak de combinaties donkerblauw en wit, ontworpen door Salon Roger in Maaseik. “De keuze was vrij snel gemaakt. Ik vond deze kleuren gewoon prachtig, heel mooi. Het past heel goed bij mijn gezicht, zeiden ze mij. Het is ook een keer iets anders. Ik ging sowieso niet naar Maaseik gaan voor mijn kostuum. Ik wou iets speciaals. Vandaar dat ik voor dit gekozen heb.”

Brussel

Geen lange ritten naar Maaseik dus voor de prins van dit jaar om het kostuum te passen. “Ik heb het in Brussel laten maken bij Costhea. Dat is een atelier dat gespecialiseerd is in toneelkostuums. Zo maken ze onder meer voor De Munt in Brussel kostuums”, vertelt Yvan. Costhea is een grote naam in de theaterwereld en maakt kledij voor opera, theater en andere culturele evenementen. En nu dus ook voor Aalst carnaval. “Dat zijn echt topkleermakers met enorm veel oog voor detail. Perfectionistisch. We hadden meteen een goeie band. Uiteindelijk zijn we op zeer korte tijd op dit fantastisch resultaat uitgekomen.”

Het kostuum is een knipoog naar de show op de prinsenverkiezing. “De kraag verwijst naar het kostuum dat ik droeg tijdens de finale van mijn show. Ook de prinsessen van naald en draad zijn niet vergeten door de kleermakers van mijn kostuum”, zegt prins Yvan.

Stroei Muzieksken

Er zijn niet alleen verwijzingen naar de prinsenverkiezing, ook naar de drie generaties De Boitselier prins carnaval in Aalst. “Er hangt een ‘Stroei-Meziksken’ aan mijn hoed (‘t Stroei-Meziksken was een megacarnavalshit van Jean-Paul De Boitselier, nvdr.). Aan de binnenkant van mijn vest staan onze namen: Fransky, Jean-Paul en Yvan. De traditie van de De Boitseliers zit zo verwerkt in het kostuum.”

Zijn schoenen zijn eveneens op maat. “Het zijn botten geworden, ik vond dat tof. Ik voel me daar goed in. Als je drie dagen rondloopt in Aalst, is het nodig dat je iets goed onder uw voeten hebt”, zegt Yvan.