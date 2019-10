Yvan en Werner nu ook officieel kandidaat-Prins Carnaval Rutger Lievens

27 oktober 2019

14u58 0 Aalst Yvan De Boitselier en Werner Kinoo zijn nu ook officieel aangesteld tot kandidaat-Prins Carnaval. In het administratief centrum van de stad Aalst kregen ze hun kandidatenlintje uit handen van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en voorzitter van het Feestcomité Dirk Verleysen.

Werner Kinoo (50) en Yvan De Boitselier (52) doen een gooi naar de titel Prins Carnaval 2020 op 25 januari 2020. Yvan is in het dagelijks leven kok en begeleider bij vzw Schoonderhage. Hij stamt uit een echte carnavalsdynastie, als zoon van Jean-Paul (Prins in 1967 en 1970) en kleinzoon van Fransky (Prins 1954, 1955 en 1956). Yvan waagde eerder al zijn kans in 1991 en in 2000, maar hij moest toen tweemaal de duimen leggen. Ook Werner is een telg uit een carnavalsfamilie. De kapper uit de Koolstraat en zoon van Prins Popoll (Paul Kinoo), schopte het zelfs al tweemaal tot Prins Carnaval (1994 en 2014) en wil daar dolgraag een derde prinsenjaar aan toevoegen.

Wie van de twee kandidaten mag zijn lint inruilen voor de scepter? Dat weten we op zaterdag 25 januari 2020.