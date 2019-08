Yevgueni op Meldert kermis Rutger Lievens

21 augustus 2019

14u47 2 Aalst Yevgueni zal optreden tijdens de kermis in Meldert. Vzw Zwam kon de Vlaamse popgroep strikken voor een optreden.

Het optreden van Yevgueni vindt plaats op 31 augustus om 20.30 uur op Meldert-Dorp. Je kan gewoon tickets kopen, maar er zijn ook VIP-plaatsen. “Je eens als VIP laten verwennen in je eigen dorp? In Meldert? Wel het kan! Dat doen ieder jaar ongeveer 250 mensen op de kermis zaterdagavond in onze exclusieve ZWAM-tent. Soms krijgen we de vraag of enkel bedrijven mogen inschrijven, wel helemaal niet. Het VIP-arrangement is bedoeld voor iedereen”, zeggen de organisatoren. “Op 31 augustus krijg je een driegangenmenu gevolgd door een prachtig concert van Yevgueni en daarna een gezellige dansavond met de olijke Meldertse dj’s. De hele avond zit je aan een mooie tafel. De prijs hiervoor is slechts 75 euro.”

Tickets op www.zwammeldert.be.