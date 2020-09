World Clean Up Herdersem: “Ons mooie dorp is weer ietsje schoner” Rutger Lievens

20 september 2020

11u41 4 Aalst Onder een stralende ochtendzon organiseerde Steven De Wolf voor de tweede maal coronaproof de ‘World Clean Up Day Herdersem’. “Herdersem is na vandaag opnieuw ietsje schoner”, zegt Steven.

Met meer dan 100 helpende handen trokken ze door alle straten van Herdersem om hun dorp voor minstens één dag proper te maken. “De reeds gekende straten Koekeroel en Pontweg staken er opnieuw met kop en schouders bovenuit, in negatieve zin weliswaar. In deze straten werd, net zoals vorig jaar, het meeste zwerfvuil opgeruimd”, zeggen de vrijwilligers.

“Je merkt dat de mensen hun vuil uit hun auto willen maar ontzien het niet om zeker ook te sluikstorten. De Koekeroel was nog maar een week geleden door de stad opgeruimd en vandaag moeten we opnieuw melding maken voor sluikstorters”, zeggen ze.

Maar ook langs de wandelpaden in het Denderland werd aardig veel vuil opgeruimd. Hier komen geen auto’s maar alleen voetgangers of fietsers. “Het succes is meteen ook een eyeopener voor de kinderen die zien hoeveel zwerfvuil er langs ons dorp ligt”, zegt Steven De Wolf.

Wanneer de opruimers terugkwamen met hun verhaal werden ze getrakteerd op een pannenkoek en een drankje met de steun van de Herdersemse dorpsraad. “Wanneer je ziet dat zoveel mensen en kinderen een handje willen helpen, toont het dat ze fier zijn in deze mooie gemeente te mogen wonen", zegt de initiatiefnemer.