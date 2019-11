Woonkamer volledig vernield door brand nadat kachel vuur vat Koen Baten

18 november 2019

17u57 15 Aalst In de Rozendreef in Aalst is een woonkamer deze namiddag volledig uitgebrand. De kachel raakte oververhit waardoor de woonkamer verder vuur kon vatten. De bewoner, een bloemist, was op dat moment in zijn serres aan het werken toen hij plots rook opmerkte van onder het dak. “Hij slaagde er nog in om de deuren van de woonkamer te sluiten, waardoor de brand niet verder kon uitbreiden", zegt officier Kris Segerink van de brandweer.

De brand ontstond rond 15.30 uur vanmiddag in de woonkamer. “De kachel was er zo heet geworden dat er brand was ontstaan", aldus Segerink. “Hoe dit kon gebeuren is nog niet duidelijk en zal verder onderzocht worden. We hebben meteen van binnenuit de brand bestreden en hadden het snel onder controle waardoor erger is voorkomen", klinkt het.

Ook de bewoner had een goede reactie. Toen hij de brand opmerkte sloot hij de deuren van de ruimte af, waardoor de brand zich moeilijk verder kon verspreiden. “De reactie van de bewoner was zeer goed", aldus de brandweer. “De schade in de ruimte was echter bijzonder groot, maar de rest van het huis kon gevrijwaard worden.”

De brand ging gepaard met heel wat rookontwikkeling. De woning werd dan ook grondig verlucht door de brandweer.