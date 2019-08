Woning onbewoonbaar nadat bed in brand vliegt Koen Baten

29 augustus 2019

01u20 0 Aalst In de Leuvestraat in Erembodegem is een huurwoning tijdelijk onbewoonbaar verklaard nadat er brand is ontstaan. Het vuur ontstond in de slaapkamer en kent een accidentele oorzaak. De bewoners waren aanwezig in het pand, maar het vuur kon zich snel verspreiden naar de zolder en het dak van de woning. De huurders bleven wel ongedeerd en konden tijdig hun woning verlaten.

Het vuur ontstond rond 23.15 uur in de slaapkamer op de eerste verdieping. Toen de huurders van de woning de brand opmerkten liepen ze meteen naar buiten en klopten aan bij de buren. Zij en nog enkele anderen hadden intussen de brandweer verwittigd die snel ter plaatse kwam. “De bewoners hadden de brand snel opgemerkt, maar de schade is groot omdat het bed in brand stond", aldus officier Wouter Michiels.

Het dak werd opengebroken om te controleren of de brand zich niet zou verspreiden naar de woning van de buren. Hun huis kon gelukkig bespaard blijven. De buren hadden rond 20.30 uur al een brandgeur waargenomen, maar weten niet zeker of het van de woning naast hun kwam. “We zijn toen naar buiten gegaan en hebben rond ons gekeken, maar zagen niets. We dachten gezien het weer dat er iemand aan het barbecueën was", klinkt het. “Plots hoorden we heel wat lawaai op straat en merkte we dat het huis naast ons in brand stond. We waren even ongerust dat het zou overslaan, maar dit is gelukkig niet gebeurd", aldus de buurvrouw.

De huurders van de woning kunnen momenteel niet meer naar huis. “Het pand is onbewoonbaar omdat er een groot gat in het dak zit achteraan", aldus Michiels. “Zij zullen tijdelijk opgevangen worden bij familie.” De brandweer moest nog een tijdje nablussen. De Leuvestraat was een hele tijd afgesloten op de plaats van de brand.