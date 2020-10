Woning loopt zware schade op nadat matras in brand vliegt Koen Baten

13 oktober 2020

10u00 16 Nieuwerkerken Op Nieuwerkerken-Dorp in Nieuwerkerken bij Aalst is dinsdagochtend een woning volledig vernield bij een brand. Het vuur is ontstaan aan een matras, mogelijk door een brandende sigaret. De eigenaar werd naar het ziekenhuis gevoerd nadat hij rook had ingeademd.

De brand is rond 7.15 uur ‘s ochtends ontstaan. “Bij aankomst van onze ploegen was er een enorme rookontwikkeling”, vertelt officier Kris Segerink. “De bewoner was wel al buiten geraakt en had verstandig de deur achter zich dicht getrokken zodat de brand niet verder kon ontwikkelen”, klinkt het.

De brandweer moest wel de deur inbeuken om de brand te kunnen bestrijden. “We zijn er snel in geslaagd de vlammen te doven, maar de benedenverdieping vooraan is volledig vernield. Ook de rest van de woning liep aanzienlijk veel rookschade op”, klinkt het. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk, maar mogelijk is het ontstaan door een brandende sigaret.

De woning zelf was al eerder onbewoonbaar verklaard volgens buurtbewoners, maar de eigenaar woonde nog steeds in het pand.