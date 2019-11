Woning en appartement onbewoonbaar na dakbrand Koen Baten

04 november 2019

15u22 0 Aalst In de Koolstraat in Aalst heeft rond 13.15 uur vanmiddag een zware brand gewoed in een woning. Het vuur ontstond onder het dak en kon zich ook verspreiden naar een tweede woning. Bij de brand raakte gelukkig niemand gewond. “Het vuur ontstond vermoedelijk door dakwerken”, zegt kapitein Van Hauwermeiren.

De brand zorgde voor een hevige rookontwikkeling in de Koolstraat, waardoor er zelf heel even een dik rookgordijn in de straat hing. De Aalsterse brandweerkazerne is vlakbij, dus kon de brandweer het vuur snel bestrijden. Het vuur kon zich wel verspreiden naar een tweede woning omdat het dak aan elkaar sloot. “De brand bleef beperkt onder het dak, maar kon zich wel gedeeltelijk verspreiden naar een tweede woning. Ook deze liep schade op", klinkt het. Ook een derde woning kreeg te maken met lichte rookschade, maar de bewoners hier van kunnen terug naar huis.

Het pand waar de brand in ontstond is op dit moment onbewoonbaar, omdat het ook het dak moest open gezaagd worden. “De metaalplaten moesten verwijderd worden voor de nablussingswerken. Hierdoor is het pand onbewoonbaar. Van de tweede woning betrof het een appartement op de bovenste verdieping. Ook dat is niet meer bewoonbaar", klinkt het.

De bewoners waren op dat moment niet aanwezig toen de brand ontstond. Zij zullen worden opgevangen bij familieleden, maar raakten zelf niet gewond. De Koolstraat was een hele tijd afgesloten om na te blussen, waardoor het verkeer plaatselijk moest rondrijden.