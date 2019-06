Gesponsorde inhoud WONEN. Deze 5 woonprojecten kan je scoren in de Denderstreek Aangeboden door Bostoen Vastgoed Van de commerciële redactie

20 juni 2019

11u45 18 Aalst Wonen in de Denderstreek is aantrekkelijk: naast de opkomende centrumstad Aalst, een stad die echt leeft, is de streek ook bekend om de mooie natuur. Zo zie je tegenwoordig kajakkers op de Dender en lopen er prachtige fietswegen langs de oude waterweg. Daarenboven is de locatie, tussen Gent en Brussel, erg handig voor pendelaars. Wij zochten en vonden de leukste woonprojecten in de Denderstreek.

Volgens vastgoedmakelaar Bostoen is de Denderstreek een regio die in de lift zit. “De streek evolueert. Veel jonge gezinnen kiezen nu voor Aalst en omstreken. En dat is te begrijpen: de locatie, centraal in het land en pal tussen Gent en Brussel, is top voor pendelaars. En in tegenstelling tot Leuven of Mechelen zijn de vastgoedprijzen er aangenaam. Doorslaggevend voor veel jonge gezinnen of ouderen om voor de Denderstreek te kiezen. De prijzen stijgen er, dus ook voor investeerders is het interessant om de regio in de gaten te houden.” Wij verzamelden 5 interessante woonprojecten in de Denderstreek die je vast en zeker zullen bekoren.

1. Residentie Clavis in Aalst met lage-energie-appartementen

In de Brouwerijstraat in Aalst wordt volop gewerkt aan het woonproject Clavis. De eerste fase bestaat uit 14 unieke lage-energie-appartementen waarop je nu al kan intekenen. De kindvriendelijke omgeving maakt het aangenaam voor jonge gezinnen. Er zijn appartementen met één, twee of drie slaapkamers. Elk appartement beschikt over een terras waar je het hele jaar door heerlijk kan genieten van de omgeving. Bovendien zijn er twee duplexappartementen die je extra ruimte bieden en er is een ondergrondse parking. Wist je dat je deze appartementen ook virtueel kan bezoeken? Bostoen ontwikkelde een VR-configurator waardoor je als het ware in je toekomstige appartement kan rondwandelen.

2. De gezellige woningen van Residentie Clavis in Aalst

Naast de woonresidentie Clavis komen ook zes nieuwbouwwoningen. Net als de residentie zijn ook de huizen lage-energiewoningen. Ieder huis beschikt over drie slaapkamers en een privé-autostaanplaats voor de deur, zodat je geen parkeerproblemen hebt.

3. Residentie KruisVeld Denderwindeke

Deze residentie in Denderwindeke, deelgemeente van Ninove, bestaat uit negen leuke appartementen. In ‘Winnik’, zoals men het in de streek noemt, is het gezellig thuiskomen. Het project bevindt zich op de Edingsesteenweg. Er is een vlotte verbinding met het openbaar vervoer, maar als je zelf over een wagen beschikt, sta je in minder dan tien minuten in Ninove. Voor de geïnteresseerden, opgelet! Al bijna de helft van de appartementen zijn de deur uit!

4. Kasteelberg in Erpe

In Erpe-Mere kan je heerlijk genieten in het kleinschalig woonproject Kasteelberg. De woningen binnen dit woonproject zijn splinternieuw en voorzien van alle comfort. Ze zijn ruim en hebben ook een tuin ter beschikking. Erpe is dan ook een landelijke gemeente met veel groen en ligt op tien minuten rijden van centrumstad Aalst.

5. Groenemeer in Herzele

Aan de rand van de Denderstreek, op de grens met de Vlaamse Ardennen, vind je het gezellige Herzele. Met een centrale burcht, omringd door een groot grasplein waar in de zomer de burchtconcerten plaatsvinden, is Herzele een erg levendige stad. In het woonproject Groenemeer woon je rustig en groen. Je woont op wandelafstand van het Herzeelse centrum en toch geniet je van een landelijk uitzicht. Binnen het project zijn zowel open als halfopen bebouwingen beschikbaar.

Heb je interesse in één van de woningen? Neem dan contact op met Katrin Van Schoor van vastgoedmakelaar Bostoen via het nummer 0477/89 80 16 of surf naar de website voor meer informatie: www.bostoen.be/appartement-te-koop/aalst/