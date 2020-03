Wiskundige voorspelt 5.000 gekende besmettingen tegen donderdag: “Hopelijk wordt het aantal bedden op Intensieve Zorgen verhoogd” Rutger Lievens

23 maart 2020

15u08 10 Aalst De voorspellingen van VUB-professor en biostatisticus Kurt Barbé uit Aalst blijven zeer accuraat. Zijn wiskundig model voorspelde dat we nu 3.322 gekende actieve besmettingen zouden tellen in België, FOD Volksgezondheid maakte bekend dat het er nu 3.305. Tegen het einde van de week overschrijden we volgens hem de kaap van 5.000 gekende besmettingen. Omdat er nu ook meer data is over het aantal hospitalisaties en patiënten op Intensieve Zorgen, werkt hij nu aan een zelfde wiskundig model voor deze data.

Kurt Barbé uit Aalst is VUB-professor en biostatisticus. Sinds half maart maakt hij op basis van een wiskundig model predicties over het verloop van het aantal gekende actieve besmettingen, zonder de overleden of genezen patiënten dus. Zo wil hij de piek voorspellen van deze coronavirus-crisis. Voorlopig zijn zijn voorspellingen accuraat.

5.000

“FOD Volksgezondheid rapporteert voor vandaag een totaal van 3.743 positieve tests. Er zijn 1.643 mensen gehospitaliseerd waarvan 322 op Intensieve Zorgen. Momenteel zijn er 88 mensen overleden en werden ondertussen ook 401 mensen genezen verklaard”, zegt de prof. “Met deze cijfers besluit ik dat het aantal ‘actieve’ besmettingen huidig 3.305 (3.743 min de 88 overledenen en min de 401 overlevenden) bedraagt. Het model gisteren hield de voorspelling op 3.311 waarmee we netjes het pad blijven volgen. Daar 3.305 zeer nauw aansluit bij de voorspelling, wordt het model opnieuw iets zekerder van diens stuk en biedt het iets compactere predictie-intervallen aan voor de komende dagen.”

Op 24 maart voorspelt het model 3.826 actieve besmettingen, met een interval tussen 3.671 en 3.988. Op 25 maart verwacht hij er 4.397 met een interval tussen 4.219 en 4.583. Tegen donderdag overschrijden we wellicht de kaap van 5.000 actieve besmettingen met een voorspelling van 5.026 en een interval tussen 4.823 en 5.239.

Wiskundig model om hospitalisaties te voorspellen

Tot nu toe waren er voor de wiskundige te weinig cijfergegevens om voorspellingen te kunnen maken over de hospitalisaties en opnames in de Intensieve Zorgen. Daar komt stilaan verandering in. “Nu de tijdreeks van hospitalisaties alsook opnames Intensieve Zorgen langer worden ben ik begonnen met het opstellen van een equivalent model voor deze data”, zegt hij. “Deze modellen hebben zich nog niet kunnen valideren zodat deze nog preliminair zijn. Toch sluit de nieuwe voorspelling (1.643 hospitalisaties en 322 IZ-opnames) goed aan. Dit model wordt de komende dagen nog opgevolgd.”

“Dokter Van Gucht meldde dat er nu 943 bedden voor Intensieve Zorgen werden klaargemaakt voor COVID-patiënten”, zegt hij. “Ik hoop dat dit de komende week wordt verhoogd, want dat zal niet volstaan. Reeds een derde werd hiermee bezet. Er zijn nog voldoende opschaalmogelijkheden waar ik voorzichtig positief ben dat ons gezondheidssysteem dit zal aankunnen. Ziekenhuizen doen fantastisch werk, zowel wat verzorging als uitbreiding van hun capaciteit betreft: top!”