Wiskundige voorspelt 4.500 besmettingen in België binnen 10 dagen: “Echt belangrijk om nu strikt de maatregelen op te volgen” Rutger Lievens

14 maart 2020

15u39 4844 Aalst VUB-professor en biostatisticus Kurt Barbé uit Aalst heeft een wiskundig model ontwikkeld waarmee hij het aantal gekende besmettingen met het coronavirus kan voorspellen. De voorbije dagen lagen zijn predicties volledig in lijn met de cijfers die Volksgezondheid communiceerde. De berekeningen van de wiskundige tonen aan dat de grootschalige maatregelen niks te vroeg komen. Tegen 23 maart verwacht hij bijna 4.500 positieve tests in ons land.

Donderdag voorspelde het wiskundig model van de Aalstenaar 433 besmettingen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block communiceerde die dag dat er 399 positieve tests waren. Vrijdag was de voorspelling van Barbé nog accurater. Volgens hem zouden er 560 (gekende) besmette patiënten zijn in België, de overheid liet vrijdag weten dat er 559 coronavirus-patiënten waren. Voor zaterdag 14 maart berekende hij dat er 724 besmettingen zouden vastgesteld zijn, de overheid maakte vandaag bekend dat er 692 zijn.

Onaangename verrassing

Kurt Barbé is biostatisticus aan de VUB. Biostatistiek is statistiek met medische gegevens. “Initieel was ik niet ongerust over het coronavirus. Vijf dagen geleden zag ik dat er geen maatregelen kwamen en dat was op dat moment oké voor mij. Ik ging ervan uit dat er geen reden was om maatregelen te nemen. Er was veel ongerustheid in de samenleving en dus dacht ik: laat ik dat eens aantonen met data, dat het bij ons er effectief beter aan toegaat dan in Italië. Door de resultaten ben ik echter zeer onaangenaam verrast”, zegt Kurt Barbé.

“Ik wilde een statistische toets maken die laat zien dat het bij ons significant minder erg is. Ik wou empirisch bewijs leveren dat het beter gaat in België. Dat blijkt niet zo te zijn. De exponentiële groei houdt hetzelfde ritme aan als in Italië.”

Kurt bekijkt het louter wiskundig. “Ik baseer me enerzijds op de cijfers van Italië en anderzijds op de cijfers die gerapporteerd worden over de situatie in België. Die twee. Niks meer”, zegt hij. “Bij de overheid bekijken ze wellicht ingewikkeldere modellen, maar is men geïnteresseerd in een beleid. Dus zij gaan uit van scenario’s. Als ze de scholen sluiten, welke effecten heeft dat dan? Die modellen baseren zich meer op expertenkennis en historische scenario’s. Wat ik doe, is data-gedreven, op basis wat er nu aan het gebeuren is. De overheid maakt simulaties. Ik heb een data-driven predictiemodel gemaakt. Ik zie de data en ik probeer het mechanisme erachter te vinden. Welke wiskundige formule zit erachter? Heel standaard in de medische wereld.”

Binnen tien dagen 4.500 besmettingen

Uit de wiskunde blijkt ook dat België 9 à 10 dagen achteroploopt in vergelijking met Italië. “Dat blijkt uit de data”, zegt hij. Het is ook niet zo dat het aantal besmette personen elke dag verdubbelt. “Het is complexer dan dat. Mijn model schat het reproductiegetal op 2.28. Wat wil zeggen dat elke 100 zieke mensen er 228 besmetten”, zegt hij.

Waar staan we binnen tien dagen? Volgens de berekeningen van professor Barbé ligt het aantal (gekende) besmette personen in België op dat moment rond de 4.500. Over het aantal doden spreekt hij zich niet uit. In een tweede grafiek voorspelt hij ook de piek van het aantal besmettingen. De wiskundige voorspelt dat het aantal besmettingen zal pieken in mei en daarna begint te dalen.

“Hopelijk blijken voorspellingen onjuist”

De piek bevindt zich volgens de berekeningen in mei, met 45.000 besmettingen in België. Professor Barbé waarschuwt dat dit verre van zeker is. “Of de piek echt op dat moment zal plaatsvinden, is hoogst onzeker. Niet alleen het moment van de piek, maar de hoogte van de piek is onzeker. Veel zal er ook van afhangen of we door de maatregelen de stijgende lijn van het aantal besmettingen kunnen afbuigen naar beneden”, zegt Kurt Barbé.

Hij hoopt vooral dat dit model uiteindelijk onjuist zal blijken te zijn, doordat iedereen de voorschriften van de overheid goed opvolgt. “’All models are wrong, but some are useful’, is een quote van George Box en die klopt ook. Het model dat ik ontwikkelde is momenteel heel accuraat, maar ik hoop door de inspanningen van ons allen het uiteindelijk niet meer zal kloppen. Laten we samen gemotiveerd blijven om strikt de maatregelen op te volgen, met minder besmettingen tot gevolg.”