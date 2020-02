Winterfoor: parkeren op Keizershalparking niet meer mogelijk Rutger Lievens

03 februari 2020

16u46 0 Aalst Door de komst van de Winterfoor kan je tijdelijk niet meer parkeren op de parking Keizershallen in Aalst.

“Vanaf vandaag kan je niet meer parkeren op parking Keizershallen door de komst van de Winterfoor. Ook andere parkeerpleinen en parkeergarages zullen in de periode van de Winterfoor en tijdens Aalst Carnaval 2020 niet bereikbaar zijn”, laat de stad Aalst weten. “Tijdens de carnavalsperiode zijn sommige parkeerpleinen ingepalmd door de Winterfoor. Andere straten zijn dan weer tijdens de carnavalsdagen zelf moeilijk of niet bereikbaar, of er geldt een parkeerverbod. Het is met andere woorden aangeraden om Aalst Carnaval te bezoeken met het openbaar vervoer. Wie op zondag toch met de wagen komt, kan gratis gebruikmaken van een shuttledienst.”

Een overzicht van de parkeerinfo vind je hier.