Winnaars Coaster-quiz mogen overnachten in Europa Park Rutger Lievens

02 juli 2019

15u16 7 Aalst De uitbaters van café Coaster in de Vlaanderenstraat in Aalst zijn gek van Europa Park en hebben een echte Europa Park-quiz georganiseerd.

Wanneer Kristof Den Herder en zijn echtgenote niet in Coaster aan het werk zijn, zitten ze waarschijnlijk in Europa Park. Ze zijn er zo gek van dat ze besloten om een quiz over Europa Park te organiseren in Coaster. “Het was een Europa Park-dag met medewerking van het park zelf. Op de quiz werden de vijf zintuigen geprikkeld. Er waren veertien teams van vier personen. Uiteindelijk heeft het team El Loco gewonnen. Zij mogen met veer personen twee keer overnachten in Europa Park”, zegt Kristof Den Herder.