Winkeluitbater houdt dief in bedwang tot politie er is: “Hij was de enige klant en toonde te lang interesse voor die ene laptop” Koen Baten

25 november 2019

17u40 0 Aalst Koen Coppens, uitbater van computerwinkel Coppens- Hofman op de Leopoldlaan in Aalst heeft afgelopen weekend een dief in bedwang kunnen hadden. Een veertiger probeerde er rond 16 uur een laptop te stelen met behulp van een kniptang, maar Koen had de man al een tijdje in de gaten. “Hij was de enige klant en toonde te lang interesse voor die ene laptop”, vertelt Koen.

De feiten speelden zich zaterdag af in de late namiddag. De klant kwam de winkel binnen en was op dat moment de enige aanwezige. Hij werd meteen aangesproken of hij hulp nodig had, maar de man zei dat hij rustig eens wilde rond kijken. “Ik liet hem doen, maar kon van boven uit volgen waar hij liep, dus hield ik hem wel een beetje in de gaten", zegt uitbater Koen. De klant bleef lange tijd bij een laptop staan met een waarde van ongeveer 900 euro.

Kniptang

“Na een tijdje verplaatste hij het prijsbord en merkte ik op dat hij precies wat aan het prutsen was", klinkt het. Koen stapte nietsvermoedend op de man af en zag dat hij aan de laptop aan het prutsen was met een knijptang. “Met een wurggreep kon ik de man tegen de grond werken en hem in bedwang houden. Ik belde meteen de politie en zij waren binnen enkele minuten ter plaatse.”

De man was duidelijk geschrokken toen hij betrapt werd door de uitbater. “Hij verklaarde dat hij alles kwijt was en geen geld meer had om alles nog te kunnen betalen.” De laptop zelf raakte wel beschadigd door de poging tot diefstal. “We hebben ongeveer 300 euro kosten aan het toestel. Ik ben met de politie overeen gekomen dat de dader dit moet terug betalen. Indien dit niet gebeurt, volgt er alsnog een vervolging door het parket", zegt Koen.

Camerabewaking

Het is nog niet zo lang geleden dat de winkel langs de Leopoldlaan dieven over de vloer kreeg. Anderhalve maand geleden werd er ook een laptop gestolen uit de zaak. “Deze was niet beveiligd en eenvoudiger mee te nemen. We hebben hier helaas ook de dader nooit gevonden.”

In de zaak is al camerabewaking aanwezig en dit staat ook vermeld in de winkel. De computers en toestellen zijn ook allemaal beveiligd, waardoor ze niet kunnen gestolen worden. “Ik weet niet echt wat ik nog meer kan doen om dit tegen te gaan. Ik zal nog meer duidelijk maken dat er in de winkel camerabewaking aanwezig is en dat zij alles in beeld kunnen brengen. Hopelijk was dit de laatste keer", besluit Koen.