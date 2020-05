Winkels open op 11 mei: “Hou maximaal rechts in de winkelstraten, ga niet tegen de stroom in” Rutger Lievens

06 mei 2020

16u21 0 Aalst De stad Aalst vraagt aan al wie gaat shoppen vanaf komende maandag 11 mei om in winkelstraten maximaal rechts te wandelen. Er zullen op de grond pijlen staan die de aanbevolen looproute aanduiden. De stad voorziet ook vloerstickers voor de handelaars om in hun zaak te gebruiken.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en schepen van Lokale Economie Katrien Beulens werkten samen met de veiligheidscel van Aalst een plan uit om de opstart van de winkelstraten veilig te laten verlopen. “Aan alle voetgangers wordt gevraagd om in de winkelstraten maximaal rechts te houden. In de shoppingstraten van Aalst-centrum zullen pijlen op de grond aanduiden wat de aanbevolen looproute is”, zeggen ze. “Net als in het verkeer, hou je voortaan als voetganger rechts en wandel je beter niet tegen de stroom in. De stad zal ook stippen aanbrengen op de grond op 1,5 meter afstand van elkaar. Die moeten mensen eraan herinneren voldoende afstand te houden bij het aanschuiven voor de winkels. De stad voorziet ook vloerstickers voor de handelaars om in hun zaak te gebruiken.”

Mondmaskers

Handelaren die heropenen op 11 mei ontvangen een affiche waarop het maximaal aantal klanten in de zaak kan vermeld worden en een affiche met pictogrammen over de voornaamste spelregels bij het shoppen. Daarnaast krijgen deze handelaars een opstartpakket met handgel, drie mondmaskers en vloerstickers. “De middenstand regeert het land, zo klonk het vroeger, maar de afgelopen weken was dat helaas even niet het geval. Lokale handelaars bevinden zich in bijzonder zwaar weer. Vanuit de stad Aalst willen we er alles aan doen om onze lokale economie opnieuw de wind in de zeilen te geven - op een voor iedereen veilige manier, uiteraard. Daarom een warme oproep aan alle Aalstenaars: Koop Lokaal(st)!”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Schepen van Economie Katrien Beulens zegt dat ze samen met de handelaren hier naar heeft uitgekeken. “Na de bedrijven mogen ook de winkels hun deuren weer openen. Goed nieuws voor de economie die hiermee beetje bij beetje terug op gang kan komen. Ik denk dat dit ook een moment is waar veel mensen hebben naar uitgekeken. Hoezeer ik dit wel kan begrijpen, enige waakzaamheid is zeker nog aan de orde. De crisis is immers nog niet afgelopen”, zegt ze. “We moeten vermijden dat het op 11 mei een stormloop wordt. De heropstart moet op een veilige manier gebeuren.”

De nationale veiligheidsraad heeft nog extra richtlijnen meegegeven: het aantal klanten in de winkel moet beperkt worden (één klant per tien vierkante meter als stelregel) en klanten mogen maximum dertig minuten in de winkel verblijven. Ook raadt de federale overheid aan om mondneusbescherming te dragen.

Handhaving

De gemeenschapswachten zullen aanwezig zijn in de winkelstraten om mensen te wijzen op de spelregels tijdens het winkelen. Bovendien zal ook lokale politie van Aalst coronapatrouilles inzetten om de heropstart van het winkelen veilig te laten verlopen. “We rekenen op de individuele verantwoordelijkheidszin van elke bezoeker aan onze stad. Tijdens het winkelen is het erg belangrijk om social distancing toe te passen en minimum 1,5 meter afstand te houden. De lokale politie Aalst blijft streng toezien op het naleven van deze regels. Wie ze overtreedt, riskeert een GAS-boete van 250 euro”, zegt de stad.