Winkelen onder de kerktoren van Meldert op Pinkstermaandag Rutger Lievens

04 juni 2019

17u38 8 Aalst De Meldertse vereniging Zwam organiseert op 10 juni - Pinkstermaandag - ‘Meldert Bruist: winkelen onder de kerktoren’.

“Onze vorige edities van ‘Meldert Bruist: winkelen onder de kerktoren’ waren meteen een schot in de roos. Op vraag van velen slaan ook dit jaar Zwam en de Meldertse lokale handelaars opnieuw de handen in elkaar. Samen laten we iedereen genieten van een uiterst gevarieerd aanbod op onze foodmarket. Onbijt, apero, tapas,lunch, dessert, je vindt het in Meldert.” Het event start om 9 uur.