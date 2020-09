Windturbine Erembodegem open voor burgerparticipatie Rutger Lievens

29 september 2020

10u46 4 Aalst De coöperatie Electrabel CoGreen stelt haar windparken open voor burgerparticipatie en ook buurtbewoners van de windturbine in Erembodegem kunnen een aandeel kopen.

Van 28 september tot 30 oktober 2020 kunnen buurtbewoners inschrijven op aandelen met een individuele waarde van 125 euro voor maximaal 2500 euro per persoon. Zij zullen zich daarbij aansluiten bij de 2158 leden van de coöperatie. Electrabel CoGreen streeft naar een netto rendement op de investering van 3%.

Sinds kort staat er een windturbine op het industrieterrein in Erembodegem. Inwoners van Welle, Aalst, Gijzegem, Hofstade, Baardegem, Herdersem, Meldert, Moorsel, Erembodegem, Nieuwerkerken en Haaltert kunnen een aandeel kopen.

Een aandeel kost dus 125 euro, met toegang tot maximaal 20 aandelen per coöperant (d.w.z. maximaal 2500 euro per persoon). Elk jaar wordt er een dividend uitgekeerd op basis van de elektriciteit die het park in het afgelopen jaar heeft geproduceerd. “Met een uitgekeerd dividend van 5,03% in 2020 overtreffen de resultaten de vooropgestelde indicatieve doelstelling van 3%”, zegt de initiatiefnemer.

Meer info op www.electrabelcogreen.com.