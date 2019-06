Windmolen van 150 meter hoog op industrieterrein Erembodegem nog niet voor morgen Rutger Lievens

26 juni 2019

16u53 16 Aalst Een eerste windmolen in Aalst, het is nog niet voor meteen. Het zag er lange tijd naar uit dat op de personeelsparking van intercommunale Ilva in de bedrijvenzone in Erembodegem de eerste windmolen zou gebouwd worden. Er is echter een conflict met een aanpalend bedrijf.

Aalst heeft nog geen enkele windmolen op haar grondgebied en het ziet er niet naar uit dat dat heel snel zal veranderen. Een buurtcomité in Terjoden probeert de windmolen daar tegen te houden en ook de bouw van twee windmolens in de industriezones Zuid 3 en 4 in Erembodegem loopt vertraging op.

Een windmolen zou er gebouwd worden op de parking van Ilva aan de Industrielaan. Er was een overeenkomst over een recht van opstal met Engie Electrabel. “Er is nu een conflict tussen de bouwheer van de turbine en de aanpalende firma. Die vreest dat vallende ijspegels op het bedrijf zullen neerkomen”, zegt Bart Rooms, directeur van afvalintercommunale Ilva. De bouw is voorlopig geannuleerd en er zijn gesprekken aan de gang. Tot nu toe is er ook nog niet gestart met de bouw van de windmolen die wat verderop, op Zuid 4 moet komen op terreinen van Solva.