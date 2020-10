Win leuke prijzen tijdens Week van de Markt Rutger Lievens

06 oktober 2020

16u49 0 Aalst Van maandag 5 oktober tot zondag 11 oktober is het week van de markt. Ook Aalst doet hier aan mee en voorziet een leuke wedstrijd waarbij de marktbezoekers zowel op de woensdagmarkt in Nieuwerkerken als op de zaterdagmarkt in het centrum kunnen deelnemen.

De wekelijkse zaterdagmarkt staat ondertussen al een tweetal weken op de vertrouwde plaats in het centrum van Aalst. Op zaterdag 10 oktober loont het zeker de moeite om eens langs te komen, want dan is het dag van de Markt. Om dat te vieren is er immers een spaaractie op poten gezet met tal van leuke prijzen. Je kan hiervoor een spaarkaart bekomen bij de marktkramers.

Het is de bedoeling om op deze spaarkaart drie stempels te verzamelen, en nadien je volle kaart in de wedstrijdurne te deponeren. Die kan je terugvinden in de tent op de Hopmarkt ter hoogte van het toeristisch infokantoor. Als beloning krijg je sowieso een leuke shoppingtas gratis en bovendien maak je kans op 1 van de 10 winkeltrolleys of 1 van de 5 ergonomische fietstassen.

Schepen van markten Katrien Beulens (onafhankelijk): “Na de terugkeer naar het centrum en het geslaagde filmpje willen we de markten nog eens extra in de kijker zetten tijdens ‘hun’ week. Dankzij een spaaractie maken de bezoekers kans op leuke prijzen en daarnaast mogen wij maar liefst 1500 shoppingtassen weggeven die je dan bijvoorbeeld kan gebruiken … op de markt uiteraard.”

“Kom dus zeker nog eens een bezoek brengen aan de grootste openluchtwinkel van Aalst. De marktkramers zullen jou met het nodige enthousiasme bedienen. Laten we uiteraard ook de markt in Nieuwerkerken niet vergeten. Daar kan je op woensdag 7 oktober meedoen met de wedstrijd”, zegt ze.