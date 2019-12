Win je zitje op het Ros Balatum Rutger Lievens

13 december 2019

13u56 0 Aalst Wie bestijgt het Ros Balatum in 2020? En welke klassen mogen gratis naar de Winterfoor? Dat wordt uitgemaakt via twee wedstrijden. Om zoveel mogelijk kinderen en scholen de kans te geven, werden de wedstrijden dit jaar bewust laagdrempelig gehouden en worden de winnaars bekendgemaakt via een trekking, die je live zal kunnen volgen op Facebook.

“Het Ros Balatum is een onmisbaar onderdeel van de carnavalsstoet. Elk jaar worden vier kinderen uitgekozen om als één van de Heemskinderen plaats te nemen op het Ros Balatum. Om de gelukkigen te bepalen, wordt een tekenwedstrijd uitgeschreven. Ben je een carnavalist tussen de 9 en de 14 jaar oud en woon je in Aalst of ga je er naar school? Waag dan zeker je kans om als één van de vier heemskinderen de carnavalsstoet te mogen meemaken vanop het Ros Balatum. Om deel te nemen aan de wedstrijd, download je het invulformulier van de carnavalswebsite. Ontwerp je eigen carnavalsaffiche, vul de bijbehorende vraagjes in en breng het resultaat ten laatste op 17 januari naar het administratief centrum”, zegt de stad Aalst.

Klaswedstrijd Dag van het Kind

Tijdens de Dag van het Kind, op donderdag 20 februari 2020, zijn alle klassen welkom op de winterfoor. De kinderen betalen een voordelig tarief bij alle attracties.

“Elk jaar worden zes klassen uitgekozen die tijdens de Dag van het Kind de attracties gratis mogen bezoeken. Om de gelukkigen te bepalen, wordt een fotowedstrijd uitgeschreven. Zowel klassen uit het kleuteronderwijs, het lager onderwijs als het bijzonder onderwijs van scholen die op Aalsterse grondgebied zijn gevestigd, kunnen deelnemen. Wil je gratis met je klas naar de kermis? Stuur dan ten laatste op 17 januari een originele en carnavaleske klasfoto naar evenementen@aalst.be, of breng hem binnen in het administratief centrum”, aldus de stad Aalst.

Trekking live op Facebook!

Uit de volledige inzendingen worden door Prins Carnaval 2019 Bart De Meyst via lottrekking vier winnaars gekozen voor de Ros Balatumwedstrijd en de zes winnende klassen voor de Dag van het Kind. De lottrekkingen gebeuren op woensdag 22 januari om 19 uur en worden live uitgezonden via de Facebookpagina van Aalst Carnaval.

Wedstrijdreglementen en het deelnemingsformulier voor beide wedstrijden vind je op www.aalstcarnaval.be.