Willy Van Mossevelde droomt van een coronaproof carnavalssculpturenfestival in februari 2021: "Vergeet dat zomercarnaval en zet Aalst positief in the picture" Rutger Lievens

18 september 2020

13u45 0 Aalst Willy Van Mossevelde (74), voorzitter van carnavalsgroep De Bjein Treizen en een ancien in het Aalsterse carnavalsgebeuren, heeft een idee om carnaval toch nog een beetje te redden. “Waarom geen carnavalssculpturenfestival, zoals er zand- en ijssculpturenfestivals bestaan. Laat ons in de periode van carnaval drie weken lang de stad versieren met cartoons in 3D, op alle belangrijke pleinen en invalswegen”, zegt hij.

Willy Van Mossevelde (74) heeft nooit geloofd dat er een carnaval in februari 2021 zou komen. “Ik was er al een tijdje van overtuigd dat carnaval Aalst 2021 een verloren zaak was en vele mensen met mij. Je moet niet slim zijn om dat vast te stellen. Dus heb ik gedacht, wat kan het alternatief zijn?”, zegt hij.

