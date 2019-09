Wijnranken keren terug aan Werfkapel Onze-Lieve-Vrouw Ter Druiven Rutger Lievens

12 september 2019

14u51 0 Aalst De Werfkapel Onze-Lieve-Vrouw Ter Druiven dankt haar naam aan de wijnranken die ooit geteeld werden op de boorden van de Dender. Schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) heeft nu het plan opgevat om opnieuw druivelaars te planten op het Werfplein tussen kapel en Dender. “Het Werfplein mag wat groener”, vindt hij.

Op het Werfplein werd deze zomer op de heetste dag ooit een temperatuur gemeten van 50°C. Het is een stenen plein met weinig groen, dat niet echt uitnodigt, en daar wil schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) iets aan doen. “Het doel is om tussen kapel en Dender druivelaars te planten, zoals er daar in het verre verleden gestaan hebben. Het moet een groene zone worden waar kinderen kunnen spelen”, zegt hij. Bij de stad zijn ze bezig met de opmaak van de plannen voor deze nieuwe groene zone op het Werfplein.