Wie helpt mee anderstaligen inburgeren? Babbelonië zoekt Nederlandstaligen Rutger Lievens

11 oktober 2019

18u00 1 Aalst De stad Aalst en Babbelonië zijn op zoek naar Nederlandstaligen die anderstaligen willen helpen met de inburgering.

“Al sinds 2011 organiseert de stad Aalst Babbelonië; een gratis initiatief waarbij Nederlandstaligen en anderstaligen met elkaar in gesprek gaan. Je kan er in groep praten over de gewone dingen des levens zoals familie, werk en vrije tijd. Soms worden er ook activiteiten georganiseerd, zoals wandelen, koken, een buurtfeest bijwonen”, zegt de stad.

“Communicatie, zoals de naam van het project al laat vermoeden, staat steeds centraal”, zegt Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Inburgering. “Je kan maar degelijk Nederlands leren als je voldoende met onze taal in contact komt. Daarom zijn we op zoek naar Nederlandstaligen die zin hebben om anderstaligen te helpen op deze manier hun Nederlands te oefenen.”

Het is dus niet de bedoeling dat de bijeenkomsten gezien worden als lessen Nederlands voor anderstaligen. Ervaring met lesgeven is dan ook hoegenaamd niet nodig. Er wordt gezocht naar mensen die Nederlands kennen en het zien zitten om met anderstaligen ongedwongen gesprekken te voeren om zo hun Nederlands te vervolmaken.

Wie zich aangesproken voelt, is steeds welkom op een van de volgende momenten:

Donderdagen van 9u. tot 11u. (niet tijdens de schoolvakanties) in LDC De Toekomst, Sint-Kamielstraat 85, 9300 Aalst

Donderdagen van 19u. tot 21u. (niet tijdens de schoolvakanties) in het Administratief Centrum, Werf 9, 9300 Aalst

Zaterdagen van 13u. tot 15u. (niet tijdens de schoolvakanties) in Leerpunt, Bert Van Hoorickstraat 19, 9300 Aalst

Vooraf inschrijven hoeft niet, maar wie meer informatie wenst, kan steeds mailen naar inburgering@aalst.be of bellen naar 053/77 9300.