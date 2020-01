Werner Kinoo voor CD&V in het Feestcomité Rutger Lievens

28 januari 2020

21u15 13 Aalst Werner Kinoo, die zaterdag net naast de overwinning greep in de prinsenverkiezing van Aalst, wordt lid van het Feestcomité. Hij zal voor CD&V zetelen in het Feestcomité.

“Werner Kinoo zal opnieuw voor CD&V zetelen in het Feestcomité”, dat meldt Yves De Graeve, voorzitter van CD&V Aalst. “Dat heeft de gemeenteraad vandaag beslist. Kinoo was eerder al actief voor CD&V in de adviesraad, maar nam vorig jaar ontslag om deel te kunnen nemen aan de prinsenverkiezing. Vorig weekend moest hij echter ondanks een sterke campagne de duimen leggen voor prins Yvan. Op voorstel van CD&V keurde de gemeenteraad zijn kandidatuur vanavond goed. Kinoo is vijftig jaar en zelfstandig kapper in de Koolstraat. Hij is lid van carnavalsvereniging De Popollekes. Hij was Prins Carnaval in 1994 en 2014", zegt De Graeve (CD&V).