Werner Kinoo pleit voor hervorming kennisproef prinsenverkiezing: “Zeker tien punten verloren door verkeerde schrijfwijze” Rutger Lievens

04 februari 2020

17u46 52 Aalst Kandidaat-prins Werner Kinoo zal als kersvers lid van het Feestcomité een hervorming van de kennisproef van de prinsenverkiezing vragen. Dit jaar scoorden beide kandidaten niet zo goed op de test. “Zo’n moeilijke vragen”, vindt Werner. “Bovendien heb ik tien punten verloren door schrijffouten, vragen die ik op een mondeling examen wel had juist gehad.”

Voor alle duidelijkheid: Werner Kinoo trekt de uitslag van de verkiezing en de overwinning van Yvan De Boitselier niet in twijfel. Op de prinsenverkiezing zijn er de punten van de jury, de sms’en van het publiek en de punten van de kennisproef. Op alle drie scoorde Yvan het best. Waar Werner Kinoo echt ondersteboven van was, was de score van het examen ‘Kennis van Aalst’. Hij haalde 23 op 50 - gebuisd dus - en Yvan scoorde 29 op 50, net erdoor.

Wadesdavoriet/Wadesdaveriet

Na de prinsenverkiezing konden de kandidaten de proef inkijken. Werner heeft dat al gedaan, Yvan nog niet. “Nu blijkt dat ik tien punten ben verloren omdat ik bepaalde namen verkeerd had geschreven. ‘Hendrik Daeleman’ moest ‘Hendrik Daelman’ zijn, ‘Graalek Grosj’ moest ‘Gralek Grosj’ zijn. In plaats van ‘Wadesdavoriet’ schreef ik ‘Wadesdaveriet’. Zo ben tien punten kwijtgeraakt. Ik vind dat toch een beetje streng”, zegt Werner.

Ik vind dat er vragen moeten gesteld worden die je als prins tijdens carnaval van het publiek ook kan krijgen: ‘tot wanner is het Winterfoor’, ‘hoeveel prinsen carnaval zijn er al geweest’. Nu krijg je vragen over Okapi Aalstar of Cirk Werner Kinoo

Werner Kinoo werd op de laatste gemeenteraad, na de prinsenverkiezing, opnieuw lid van het Feestcomité. Hij wil daar een voorstel op tafel leggen om de kennisproef te herbekijken. “Opnieuw, want ik heb dat al twee keer voorgesteld toen ik lid was van het Feestcomité. Het zou fijner zijn moest het publiek er ook iets aan hebben. Nu moet je daar op de namiddag voor je grote show een examen afleggen, met alle stress die erbij hoort. De vragen zijn enorm moeilijk, vind ik. Ik vind dat het vragen zouden moeten zijn die je als prins tijdens de drie dagen van het publiek ook kan krijgen: ‘tot wanneer is het Winterfoor’, ‘hoeveel prinsen carnaval zijn er al geweest’. Zo van die dingen. Nu krijg je vragen over Okapi Aalstar of Cirk”, zegt Werner.

Improvisatietheater

Kandidaat Werner kijkt met plezier terug naar de tijd dat er nog geen groot examen was, maar een soort improvisatietest. “De kandidaten kregen dan op het podium situaties voorgeschoteld en daar moesten ze gevat op antwoorden. Ik herinner mij dat Den Bremt ooit werd gevraagd: ‘We staan op de herdenking van de overleden carnavalist, wat zou jij zeggen als prins?’ En toen vroeg hij twee minuten stilte. Magistraal. Het zou fijn zijn om zoiets weer in te voeren”, zegt Werner.

Ik was al van in augustus aan het studeren voor die kennisproef. Tijdens het examen heb ik een beetje bijgehouden wat ik zeker juist had en volgens mijn berekening had ik 38 op 50 moeten hebben. Ik zal dus ook wel schrijffouten gemaakt hebben Prins carnaval Yvan De Boitselier

Prins carnaval Yvan De Boitselier kan Werner wel volgen in zijn redenering. “Ik was al van in augustus aan het studeren voor die kennisproef. Tijdens het examen heb ik een beetje bijgehouden wat ik zeker juist had en volgens mijn berekening had ik 38 op 50 moeten hebben. Ik zal dus ook wel wat schrijffouten gemaakt hebben”, denkt Yvan, die het examen nog wil inkijken.

Dirk Verleysen van het Feestcomité wil het voorstel van Werner Kinoo zeker bespreken. “De vragen worden opgesteld door de stad en voor de start van de proef krijgen de kandidaten duidelijk uitgelegd wat er correct geschreven moet zijn en wat niet. Als het Feestcomité opnieuw is samengesteld na carnaval kunnen we zeker eens bekijken of we hierover advies kunnen geven”, zegt Verleysen.