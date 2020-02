Werner Kinoo in 2024 opnieuw kandidaat-prins? “Wie weet, ik heb nog 3 jaar om na te denken” Rutger Lievens

17 februari 2020

16u20 0 Aalst Staat Werner Kinoo in 2024 opnieuw als kandidaat op het podium van de prinsenverkiezing van Aalst carnaval? Zijn fans hebben alvast truien laten maken met het opschrift ‘Werner vér 24' en de Werner zelf zegt niet op voorhand nee. Maar het zou mooi zijn, prins zijn in 1994, 2014 en in 2024, niet?

Een opvallende foto ging de laatste dagen rond op internet: Werner tussen drie carnavalisten met een trui met opschrift ‘Werner vér 24'. Doet Werner opnieuw mee aan de prinsenverkiezing van Aalst carnaval in 2024? Zelf zegt hij geen nee op die vraag, maar voorlopig ook geen ja. “De groep is al met een pull naar boven gekomen en dan begint dat zijn eigen leven te leiden hé”, zegt hij. “Ik kan er nog drie jaar over nadenken voor er weer een campagne start. Ik heb er al honderden berichten over gekregen en allemaal vragen ze of ik weer meedoe”, zegt Werner.