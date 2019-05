Werkstraf voor jonge bromfietser wegens gevaarlijk rijgedrag met brommer Koen Baten

Aalstenaar Yannick V.A. moest zich donderdag voor de rechtbank in Aalst verantwoorden voor gevaarlijk rijgedrag met zijn bromfiets. De jongeman was met enkele vrienden aanwezig in het station van Aalst toen hij een wheelie maakte met zijn bromfiets en gevaarlijk tussen de voetgangers door reed. Hierbij bracht hij deze personen ook in gevaar. Bovendien droeg hij geen helm op het moment van de feiten. “Mijn vrienden daagden me uit en vroegen of ik dit kon. Ik heb me laten gaan en wou mij een beetje bewijzen”, aldus V.A. “Ik besef dat het dom was en dat het erger had kunnen aflopen, het zal niet meer gebeuren.”

Ook zijn ouders stonden donderdag terecht omdat zij burgerlijk aansprakelijk zijn. Zij hebben hun zoon al streng gestraft door onder meer zijn bromfiets af te nemen. Ze vroegen om een werkstraf zodat zij niet moesten opdraaien voor de feiten. Politierechter Mireille Schreurs ging akkoord, en legde hem een werkstraf op van 30 uur. Bovendien moet hij een maand rijverbod uitzitten.