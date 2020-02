Werkstraf voor bestuurder die na 13 pinten toch nog vriend thuis gaat afzetten Koen Baten

13 februari 2020

15u25 0 Aalst G. uit Haaltert moest zich donderdag voor de rechtbank van Aalst verantwoorden voor dronken rijden na een feestje met enkele vrienden. Hij weigerde bovendien een ademtest en de bloedproef. Hij had 1,83 promille in zijn bloed op het moment van de feiten. “Ik besef dat ik de foute beslissing heb genomen", klonk het.

De feiten speelden zich af in Aalst na een feest met vrienden. Op het moment dat ze naar huis wilden gaan vroeg een vriend aan G. of hij hem thuis wilde afzetten in Hofstade. “Ik heb me laten meeslepen, ik rij normaal nooit als ik gedronken heb", gaf hij toe. Op het moment van de feiten weigerde hij ook de ademtest. Hij verklaarde toen dat hij geparkeerd stond en dat ze hem niets konden verplichten.

De beklaagde kan zich dat niet meer herinneren. Zijn advocaat vroeg om een milde straf. “Hij is nog student op dit moment en heeft nog geen inkomen, waardoor ik wil opteren voor om hem een werkstraf op te leggen", klonk het.

De politierechter ging hier op in en legde de man een werkstraf op van 100 uur, wanneer hij deze niet uitvoert moet hij alsnog een boete betalen van 1.600 euro. Hij kreeg ook een rijverbod van tien weken en moet medische en psychologische proeven afleggen. De rechter legde hem ook een alcoholslot van 18 maanden op.