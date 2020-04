Werken in Rooms-Hofstraat in Erembodegem vanaf 20 april Rutger Lievens

16 april 2020

13u42 3 Aalst Vanaf 20 april 2020 starten riolerings- en wegenwerken in de Rooms-Hofstraat in Erembodegem, in het deel tussen de Melkweg en de Erembodegemstraat. Daardoor is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk.

De stad Aalst investeert in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met een buffergracht, de vernieuwing van de betonverharding van de rijweg en de aanleg van nieuwe voetpaden in betonstraatstenen in de Rooms-Hofstraat in Erembodegem, in het deel tussen de Melkweg en de Erembodegemstraat

Gezien de omvang van de werken is het noodzakelijk om dit deel van de Rooms-Hofstraat een tiental maanden af te sluiten voor doorgaand verkeer.

Er wordt een verkeersomleiding voorzien:

Het verkeer van en naar Erembodegem centrum enerzijds en Aalst centrum anderzijds, is mogelijk via de Brusselsesteenweg – Brusselbaan – Hogeweg of via rotonde Haring – Ninovesteenweg – Keppestraat – Rooms Hofstraat – Kaardeveldweg.

Sportcomplex Schotte, de Du Parc-site en de begraafplaats van Erembodegem blijven bereikbaar via de Erembodegemstraat.